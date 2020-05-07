На коронавірусну інфекцію у світі захворіло понад 3,75 млн осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Станом на 6:00 четверга загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 263 831 особа. У свою чергу, одужали 1 245 413 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).
Найбільше у світі смертей зафіксовано в США — 73 431 особа, Британії — 30 150, Італії — 29 684 осіб, Іспанії — 25 857 та у Франції — 25 812. У Китаї загалом — 4 637.
Всього у світі 3 755 341 інфікованих.
Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються США (1 228 603), Іспанія (220 325), Італія (214 457), Велика Британія (202 359), Франція (174 224), Німеччина (168 162), Росія (165 929) і Туреччина (131 744).
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Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 13 184 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 327 — летальні.
Зокрема, Кабмін ухвалив рішення про пом’якшення карантину з 12 травня, але продовжив його до 22 травня.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.