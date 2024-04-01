На Киевщине восстановили более 17 тыс. объектов, которые повредили россияне - Руслан Кравченко

В Киевской области удалось восстановить полностью и частично с обеспечением жизнедеятельности более 17 тыс. объектов, которые были повреждены в результате российской агрессии. Об этом рассказал начальник КОВА Руслан Кравченко, который вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским посетил город Ирпень, передает УНН.

В результате полномасштабного вторжения россии на Киевщине разрушено и повреждено более 29 тыс. объектов. Основная часть - жилье. Восстанавливать область начали сразу после освобождения от российских преступников. Сегодня уже восстановили полностью и частично с обеспечением жизнедеятельности более 17 тыс. объектов - написал Кравченко в Facebook.

По его словам, в первую очередь в области восстанавливают многоквартирные и частные дома. Как указал Кравченко, делается все возможное, "чтобы люди вернулись домой и строили планы на будущее именно в Украине".

Накануне начальник КОВА вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским, руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком, заместителем руководителя Офиса Президента Алексеем Кулебой посетили Ирпень. Как указал Кравченко, этот город наиболее разрушен после прихода "русского мира".

Там они пообщались с жителями двух домов - по ул. Лысенко, 14г и ул. Давидчука, 42, которые восстановили за счет UNITED24 и уже вскоре будут введены в эксплуатацию.

"Вдохновляет, когда слышишь слова благодарности от людей, еще больше - когда видишь счастливые детские глаза и малышей, которые беззаботно играют во дворах", - так начальник ОВА прокомментировал разговор с жителями домов.

В общем, по словам Кравченко, на Киевщине за счет UNITED24 восстановим 18 многоквартирных домов. Это Мила, Бородянка, Ирпень, Гостомель, Бузова. Уже вскоре более 4 тыс. жителей области смогут вернуться в свои дома.

Кравченко рассказал главе государства о других восстановленных объектах - школах, детских садах, медицинских учреждениях, а также обустройстве укрытий. Поделился планами по восстановлению на этот год.

Работы не прекращаем ни на день. Потому что это также вклад в нашу общую Победу - резюмировал начальник ОВА.

Дополнение

Глобальный проект UNITED24 создан по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского. Цель - объединить людей со всего мира в их желании помочь Украине.

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