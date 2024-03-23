На Киевщине появится современный реабилитационный госпиталь: Фонд Делла Лоя Хансена и КОГА начали разрабатывать концепцию его создания - Руслан Кравченко

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
  •  120270 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
  •  121389 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
  •  125973 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  147118 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  136854 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
21 марта 2024, 11:56  •  233215 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

Эксклюзив
Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  126460 просмотра

Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп

Эксклюзив
SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ
20 марта 2024, 14:58  •  137949 просмотра

SEVOTECH просит "Львовский арсенал" до 1 апреля забрать снаряды для МОУ - документ

Эксклюзив
Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться
20 марта 2024, 14:14  •  130212 просмотра

Аллерголог рассказала, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина
20 марта 2024, 08:50  •  142852 просмотра

Гетманцев обманул депутатов, которые стали соавторами законопроекта о "клубе белого бизнеса", на самом деле там преференции для избранных - Южанина

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21 марта 2024, 11:56  •  233215 просмотра
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18 марта 2024, 18:47  •  357663 просмотра

На Киевщине появится современный реабилитационный госпиталь: Фонд Делла Лоя Хансена и КОГА начали разрабатывать концепцию его создания - Руслан Кравченко

Фонд Делла Лоя Хансена и Киевская областная государственная администрация начали разработку концепции создания современного реабилитационного госпиталя для военнослужащих и гражданских лиц в Киевской области.

Общество •   •  10932 просмотра
На Киевщине появится современный реабилитационный госпиталь: Фонд Делла Лоя Хансена и КОГА начали разрабатывать концепцию его создания - Руслан Кравченко

Ночью вражеские БПЛА атаковали энергообъекты на Днепропетровщине, дефицит электричества не прогнозируется - энергетики

Ночью вражеские беспилотники атаковали объекты энергетики в Днепропетровской области. Дефицита электроэнергии не ожидается, поскольку энергосистема работает в сбалансированном режиме.

Война •   •  13662 просмотра
Ночью вражеские БПЛА атаковали энергообъекты на Днепропетровщине, дефицит электричества не прогнозируется - энергетики

Пропагандисты показали фейк якобы с участием Данилова о стрельбе под москвой

Российские пропагандисты обнародовали фейковое видео, на котором секретарь СНБО Украины Алексей Данилов якобы заявляет о причастности Украины к стрельбе под москвой 22 марта. Это была плохо смонтированная подделка с использованием кадров телемарафона 16 марта.

Война •   •  12827 просмотра
Пропагандисты показали фейк якобы с участием Данилова о стрельбе под москвой

Армия рф ночью ударила ракетами по Мирнограду в Донецкой области: есть пострадавший, повреждены газопровод и ЛЭП

Российская армия ночью обстреляла ракетами Мирноград в Донецкой области, в результате чего один человек получил ранения, повреждена инфраструктура, в том числе учебное заведение, газопровод и линии электропередач.

Общество •   •  13850 просмотра
Армия рф ночью ударила ракетами по Мирнограду в Донецкой области: есть пострадавший, повреждены газопровод и ЛЭП

Зеленский после доклада военных: "На фронте стабильно"

Президент сегодня заслушал доклад военного командования. По его словам, ситуация на фронте стабильная.

Война •   •  17065 просмотра
Зеленский после доклада военных: "На фронте стабильно"

"Самое сложное до сих пор в Харькове" - Зеленский рассказал о восстановительных работах после массированной атаки рф

Самая сложная часть восстановительных работ после массированной российской атаки все еще продолжается в Харькове, тогда как в других регионах, таких как Сумская, Полтавская, Одесская, Винницкая, Ивано-Франковская, Хмельницкая, Николаевская и Запорожская области, техническая возможность поставки электроэнергии была восстановлена.

Война •   •  17051 просмотра
"Самое сложное до сих пор в Харькове" - Зеленский рассказал о восстановительных работах после массированной атаки рф

россия, нанося удары по энергетической инфраструктуре Украины, пытается подорвать оборонную промышленность - ISW

россия нанесла массированные удары по энергетической инфраструктуре Украины 22 марта, вероятно, с целью подорвать оборонную промышленность Украины и подорвать ее промышленный потенциал.

Война •   •  17746 просмотра
россия, нанося удары по энергетической инфраструктуре Украины, пытается подорвать оборонную промышленность - ISW

В россии количество погибших в результате стрельбы в ТЦ возросло до 93, задержаны 11 подозреваемых

Количество жертв стрельбы в подмосковном торговом центре возросло до 93, задержаны 11 подозреваемых, в том числе 4 стрелков.

Новости Мира •   •  19471 просмотра
В россии количество погибших в результате стрельбы в ТЦ возросло до 93, задержаны 11 подозреваемых

россияне ночью и утром ударили по трем громадам Сумщины: атаковали КАБами, стреляли из артиллерии и РСЗО

Ночью и утром россияне атаковали три общины в Сумской области, в результате чего произошло 35 взрывов.

Общество •   •  22024 просмотра
россияне ночью и утром ударили по трем громадам Сумщины: атаковали КАБами, стреляли из артиллерии и РСЗО

Враг продолжает давить на плацдарм в районе Крынок, за прошедшие сутки отбиты две атаки - Гуменюк

Противник продолжает давить на плацдарм у Крынок, вчера Силы обороны отбили две атаки на этом направлении.

Война •   •  20555 просмотра
Враг продолжает давить на плацдарм в районе Крынок, за прошедшие сутки отбиты две атаки - Гуменюк