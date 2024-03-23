На Киевщине появится современный реабилитационный госпиталь: Фонд Делла Лоя Хансена и КОГА начали разрабатывать концепцию его создания - Руслан Кравченко

Фонд американского благотворителя Делла Лоя Хансена и Киевская областная государственная администрация начали совместную работу по разработке концепции создания современного реабилитационного госпиталя для военнослужащих и гражданских в Киевской области. Об этом председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко договорился с Деллом Лоем Хансеном во время встречи в американском штате Юта, передает УНН.

К работе привлекаем международную коалицию архитекторов и инженеров медицинских зданий. Заведение станет стандартом для будущих реабилитационных центров как в Украине, так и в других странах мира, пострадавших от войны. Этот современный центр удовлетворит как физические, так и психологические потребности - написал Кравченко в Facebook.

По его словам, проект требует немалых инвестиций. Поэтому для его реализации необходимо привлечение круга благотворителей, правительственных, неправительственных организаций под руководством Фонда "Миссия Хансена в Украине". Фонд и его основатель Делл Лой Хансен - надежные и финансово ответственные партнеры, отметил Кравченко.

Он также сообщил о еще одном проекте, который планируется реализовать на Киевщине. Благотворительный Фонд "Миссия Хансена в Украине" вместе с внешними финансовыми партнерами и в тесном сотрудничестве с КОГА планирует восстановить 10 школ, которые были разрушены в результате полномасштабного вторжения.

Планируется обустроить укрытия в учебных заведениях. Также, как сообщается, будет рассматриваться возможность завершения строительства образовательных учреждений, начатого еще до полномасштабного вторжения.

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Одну из школ построят в селе Тарасовка в "Городке Хансена" до 1 сентября 2025 года. Это современное заведение площадью почти 6,5 тыс. кв. м, рассчитанное на 700 детей. Обустроят 24 класса, библиотеку, спортзал, укрытие, два спортивных корта и конференц-зал.

В частности, обсудили с господином Хансеном расширение существующей благотворительной программы восстановления "Феникс". Первоначально планируется отстроить 30 домов в Андреевке и 30 домов в Мощуне. На каждый полученный сертификат "Восстановление" фонд предоставляет дополнительно до 30 000$ на восстановление домов - указал начальник КОГА.

Также планируется расширить программу на квартиры, в частности 77 малообеспеченных семей, которые имеют сертификаты на приобретение новых домов по программе еВідновлення, получат дофинансирование от Фонда на покупку современных квартир с ремонтом на Софиевской Борщаговке.

Кравченко с представителями фонда посетил компанию Biomerics, которая является одним из лидеров производства медицинского оборудования, в частности, для хирургических операций. Компания, чтобы поддержать Украину, в мае этого года отправит в медучреждения Киевщины контейнер с таким оборудованием. Это примерно 1 миллион единиц.

Кравченко рассказал, что помощь украинцам американский благотворитель начинал с адресной помощи.

Сегодня реализует в Украине колоссальные комплексные программы. Благодарен господину Хансену, который постоянно подчеркивает, что такие успешные проекты удается воплотить в жизнь благодаря постоянному эффективному сотрудничеству с Киевской ОГА - заявил Кравченко.

По его словам, на Киевщине Благотворительный Фонд "Миссия Хансена в Украине" реализует 3 социальных проекта. Это жилье для внутренне перемещенных лиц, общей мощностью 894 квартиры.

В частности, в селе Тарасовка построен "Городок Хансена". Уже сданы две очереди жилья, еще две - до конца июля и до конца октября этого года. В поселке Софиевская Борщаговка выкуплены 259 квартир, в селе Колонщина построен "Чудо Городок" - комплекс индивидуальных жилых домов для ВПЛ пожилого возраста. Первая очередь заселена. Начинается строительство второй очереди для 110 семей.

То, что делает Делл Лой Хансен для Украины - пример человечности для всего мира. Это пример, когда один человек возвращает к жизни тысячи других. И дает надежду на будущее. И Киевская ОГА на своем уровне максимально приобщается к решению вопросов - подчеркнул Кравченко.

Он пригласил Делла Лоя Хансена на Международный саммит городов и регионов, который состоится вскоре в Киеве.

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В рамках визита в штат Юта начальник ОГА также встретился с мэром города Солт Лейк Сити Джени Вильсон, представителями бизнеса. Он пригласил предпринимателей штата Юта открывать представительства их компаний на Киевщине.