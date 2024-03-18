Киевщина и штат Вашингтон подписали меморандум о сотрудничестве: Кравченко рассказал детали

Председатель Киевской областной государственной администрации Руслан Кравченко и губернатор штата Вашингтон Джей Инсли подписали Меморандум о сотрудничестве между регионами. Это первый документ в истории Украины и США о сотрудничестве между украинским регионом и американским штатом, передает УНН со ссылкой на Киевскую ОГА.

Меморандум подписан во время рабочего визита председателя КОВА Руслана Кравченко в США.

Исторический день для Киевщины и штата Вашингтон. В Такоме вместе с губернатором штата Вашингтон Джеем Инсли подписали Меморандум о сотрудничестве между нашими регионами. Наша общая цель - уменьшить потери, вызванные российской агрессией, восстановить экономику Украины, расширить инвестиции - рассказал Кравченко.

Киевщина и штат Вашингтон будут сотрудничать в таких сферах:

экономика и инвестиции;

агроинновации;

стабильная биоэкономика

чистая энергия;

цифровые технологии;

восстановление инфраструктуры Киевщины.

Реализация совместных проектов с американскими партнерами - общий вклад в Победу Украины. Благодарен господину губернатору Инсли, что его первые слова касались именно несокрушимости украинского народа и Вооруженных Сил Украины, которыми восхищается весь мир. Мой американский коллега добавил, что у украинцев надо поучиться смелости и силе - отметил Кравченко.

Детали

Председатель КОВА пригласил губернатора Джея Инсли в ближайшее время посетить Киевщину и лично принять участие в Международном саммите городов и регионов, проведение которого запланировано вскоре.

В рамках визита председатель КОВА также провел ряд других важных встреч. В частности, с конгрессвумен Мэрилин Стрикленд, лейтенант-губернатором, президентом Сената штата Вашингтон Дэнни Хеком, заместителем главы округа Кинг Каунти Шеннон Брэддок, представителями администрации города Сиэтл и другими должностными лицами государственных органов, мэром Такомы Викторией Вударст.

Главный вопрос - последовательная поддержка в борьбе с российским агрессором. Поблагодарил Правительство США и весь американский народ за колоссальную гуманитарную и военную помощь Украине. Ежедневно россияне продолжают атаки, убивают мирных людей и уничтожают наши города. Поэтому победа над россией требует объединения и последовательных действий всего цивилизованного мира. И чем больше Украина будет иметь оружия для защиты, тем быстрее сможет остановить врага. К каждому чиновнику, с которым встречался, обратился с просьбой на своем уровне делать все возможное, чтобы помощь Украине была своевременной. Потому что от этого зависит будущее Украины и жизни миллионов людей - добавил Кравченко.

Во время встреч также обсуждались вопросы помощи украинским военным и повышения мер безопасности; увеличение на Киевщине количества мобильных огневых групп и надлежащего их оснащения; увеличение объемов производства дронов и средств РЭБ. Кроме того, говорили о реализации проектов по восстановлению Киевщины; развитие экономики и увеличение инвестиций; усиление борьбы с коррупцией; создание в области реабилитационного центра для военных и гражданского населения.

Еще один важный визит - в штаб Национальной гвардии Вашингтона в Кэмп-Мюррей. Руслан Кравченко поблагодарил американских военных за помощь украинскому народу и нашим защитникам. Председатель КОВА передал им от легендарной 72 ОМБР им. Черных Запорожцев флаг с подписями украинских защитников. Военные США пообещали передать дополнительное военное оснащение для нужд наших защитников.