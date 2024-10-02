На Киевщине работают силы ПВО из-за обнаружения БпЛА
Киев • УНН
В воздушном пространстве Киевской области зафиксированы беспилотные летательные аппараты. Силы противовоздушной обороны работают по целям, население призывают соблюдать информационную тишину.
На Киевщине работают силы ПВО. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация, передает УНН.
Киевская область!
В воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по целям.
Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников
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Воздушные Силы ВСУ ранее предупреждали о вражеских БпЛА.
Киев объявлена воздушная тревога: работает ПВО15 сентября 2024, 19:02 • 49090 просмотров