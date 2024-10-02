На Київщині працюють сили ППО через виявлення БпЛА
Київ • УНН
У повітряному просторі Київської області зафіксовано безпілотні літальні апарати. Сили протиповітряної оборони працюють по цілях, населення закликають дотримуватися інформаційної тиші.
На Київщині працють сили ППО. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація, передає УНН.
Київська область!
У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.
Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників
Додамо
Повітряні Сили ЗСУ раніше попереджали щодо ворожих БпЛА.
Київ оголошено повітряну тривогу: працює ППО15.09.24, 22:02 • 49212 переглядiв