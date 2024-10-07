В Киевской области работает ПВО на фоне угрозы вражеских дронов - ОВА
Киев • УНН
В Киевской области обнаружены беспилотные летательные аппараты. Силы противовоздушной обороны активно работают над обезвреживанием целей, сообщает Киевская областная военная администрация.
В Киевской области обнаружены вражеские БПЛА, работают силы противовоздушной обороны, сообщает Киевская областная военная администрация, пишет УНН.
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"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БПЛА. Силы ПВО работают по целям", - сообщили в Киевской ОВА в Telegram.
Угроза атаки вражеских дронов сохраняется для трех областей - Воздушные силы7 октября 2024, 06:18 • 9157 просмотров