На Київщині працює ППО на тлі загрози ворожих дронів - ОВА
Київ • УНН
У Київській області виявлено безпілотні літальні апарати. Сили протиповітряної оборони активно працюють над знешкодженням цілей, повідомляє Київська обласна військова адміністрація.
У Київській області виявлено ворожі БПЛА, працюють сили протиповітряної оборони, повідомляє Київська обласна військова адміністрація, пише УНН.
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"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - повідомили у Київській ОВА у Telegram.
Загроза атаки ворожих дронів зберігається для трьох областей - Повітряні сили07.10.24, 09:18 • 16769 переглядiв