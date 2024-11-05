На Киевщине легковушка столкнулась с мусоровозом: есть пострадавший
Киев • УНН
На трассе между селами Фурсы и Трушки произошло ДТП с участием Hyundai и грузовика-мусоровоза. 56-летний пассажир грузовика получил перелом руки и был госпитализирован.
В Киевской области между селами Фурсы и Трушки произошло ДТП с участием автомобиля Hyundai и грузовика-мусоровоза, пассажир грузовика пострадал, сообщили во вторник в ГУНП в области, пишет УНН.
Детали
Как указано, 5 ноября, почти в 9 часов утра в полицию поступило сообщение о ДТП между селами Фурсы и Трушки.
"Известно о столкновении легкового автомобиля Hyundai и грузовика-мусоровоза, в результате чего легковушка частично перекрыла движение. Предварительно, у 56-летнего пассажира грузовика перелом руки", - говорится в сообщении.
Медики, как указано, госпитализировали пострадавшего в больницу.
Как видно на фото с места происшествия, грузовик перевернулся на бок.
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