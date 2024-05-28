На Киевщине БЭБ разоблачило три незаконных игорных заведения, изъяли более 70 комплектов техники

Бюро экономической безопасности в Киевской области разоблачило три незаконных игорных заведения в городе Вишневое. Во время проведения обысков правоохранители изъяли более 70 комплектов техники. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ, пишет УНН.

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области совместно с оперативниками Департамента киберполиции разоблачили и прекратили деятельность трех нелегальных игорных заведений в городе Вишневое, - говорится в сообщении.

Детали

Заведения были обустроены в нежилых помещениях, работали в закрытом режиме, тщательно скрывая свою деятельность. Услуги предоставлялись круглосуточно.

Во время проведения обысков детективы БЭБ изъяли более 70 комплектов компьютерной техники, видеорегистраторы, роутеры, чековые аппараты, мобильные телефоны, черновые записи и тому подобное.

В отношении игроков, которые были в заведении, полиция составила протоколы по статье 181 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Административные протоколы также были составлены по фактам нарушений правил торговли подакцизными товарами.

Сейчас устанавливается полный круг лиц причастных к незаконной деятельности. Досудебное расследование в уголовных производствах по ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) продолжается.

Поддельные акцизные марки или маркировка Duty Free: в БЭБ рассказали о выводах экспертов КНИИСЭ по изъятым за полгода сигаретам