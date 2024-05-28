На Киевщине БЭБ разоблачило три незаконных игорных заведения, изъяли более 70 комплектов техники

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У 24-летней Кристины и 25-летнего Тараса Артышкив из села Кротошин Львовской области в больнице Святой Анны во Львове родилась девочка по имени Злата весом более 5,5 кг.