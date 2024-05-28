На Киевщине БЭБ разоблачило три незаконных игорных заведения, изъяли более 70 комплектов техники

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным
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Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным

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В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы
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В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы

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В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский
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В САП не смогли уточнить, какой землей завладел экс-министр агрополитики Сольский

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"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани
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"Разыгрывать жизнь и смерть - это безумие": военный эксперт об идее Гетманцева проводить лотереи по бронировани

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НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране
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НАБУ не тем занимается - нардеп о земельных сделках в стране

Эксклюзив
От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране
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От ветрянки у взрослых до тяжелых форм ботулизма: профессор Голубовская рассказала о ситуации с инфекционными заболеваниями в стране

От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе
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От крышевания "песчаной мафии" до дела сливов с НАБУ: кто такой Георгий Биркадзе

Эксклюзив
Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена
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Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена

Эксклюзив
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Смерть пожилой женщины, которую долго везли в больницу по плохой дороге: в аграрной компании пообещали разобраться, причастен ли их транспорт к разрушению асфальта

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27 мая 2024, 10:19  •  75676 просмотра

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27 мая 2024, 07:14  •  152031 просмотра
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27 мая 2024, 06:59  •  149018 просмотра

На Киевщине БЭБ разоблачило три незаконных игорных заведения, изъяли более 70 комплектов техники

В Вишневом сотрудники Управления защиты экономики в Киевской области разоблачили и прекратили деятельность трех подпольных игорных заведений, изъяв более 70 комплектов компьютерной техники.

Общество •   •  8147 просмотра
На Киевщине БЭБ разоблачило три незаконных игорных заведения, изъяли более 70 комплектов техники

Мужчину в камуфляжной форме нашли повешенным в одном из парков Одессы

32-летний мужчина в камуфляжной форме был найден повешенным в в Дюковском парке в Одессе. Он не оставил посмертной записки.

Криминал и ЧП •   •  10056 просмотра
Мужчину в камуфляжной форме нашли повешенным в одном из парков Одессы

Боррель о блокировании Венгрией оборонных вопросов в ЕС: у них есть беспокойство, которое не связано с оборонным вопросом

Венгрия блокирует оборонные инициативы ЕС, связанные с Украиной, из-за проблем, не связанных с обороной, таких как проблемы с венгерскими фирмами в Украине и отношение к венгерскому меньшинству в Украине, несмотря на важность сбалансированного подхода между защитой национальных интересов и последствиями блокирования решений.

политика •   •  11366 просмотра
Боррель о блокировании Венгрией оборонных вопросов в ЕС: у них есть беспокойство, которое не связано с оборонным вопросом

В Киеве маршрутка насмерть сбила человека

Сегодня утром в Днепровском районе Киева водитель маршрутки сбил насмерть мужчину, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Киев •   •  12385 просмотра
В Киеве маршрутка насмерть сбила человека

Сикорский о польских военных в Украине: "Не стоит исключать ни одного варианта"

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не исключил развертывания польских войск в Украине для прекращения войны, заявив: «Нельзя исключать ни одного варианта».

Война •   •  13219 просмотра
Сикорский о польских военных в Украине: "Не стоит исключать ни одного варианта"

"Дія" возобновляет услуги по перерегистрации автомобилей и обмену водительских удостоверений

Две услуги для водителей - перерегистрация автомобиля и обмен водительского удостоверения - снова доступны в приложении Дія после временного отсутствия с 24 по 27 мая в связи с изменением платежных реквизитов в сервисных центрах МВД.

Общество •   •  11173 просмотра
"Дія" возобновляет услуги по перерегистрации автомобилей и обмену водительских удостоверений

Захватчики на оккупированном Запорожье сокращают соцвыплаты и усиливают налоговое давление

российские оккупанты сокращают финансирование оккупированных территорий Запорожской области, что приводит к усилению налогового давления, проверкам и сокращению социальных выплат для жителей.

Общество •   •  12718 просмотра
Захватчики на оккупированном Запорожье сокращают соцвыплаты и усиливают налоговое давление

Большую часть Волчанска контролируют Силы обороны, враг атакует малыми группами в районе Липцов - ОТУВ «Харьков»

Большая часть Волчанска находится под контролем Вооруженных сил Украины, в то время как враг атакует небольшими группами в районе Липок, потеряв около 250 человек за минувшие сутки в Харьковской области.

Война •   •  12426 просмотра
Большую часть Волчанска контролируют Силы обороны, враг атакует малыми группами в районе Липцов - ОТУВ «Харьков»

В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы

В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы.

Общество •   •  39477 просмотра
Эксклюзив
В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы

Во Львове родилась девочка-богатырка: сколько весит

У 24-летней Кристины и 25-летнего Тараса Артышкив из села Кротошин Львовской области в больнице Святой Анны во Львове родилась девочка по имени Злата весом более 5,5 кг.

Общество •   •  23788 просмотра
Во Львове родилась девочка-богатырка: сколько весит