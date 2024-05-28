На Київщині БЕБ викрило три незаконні гральні заклади, вилучили понад 70 комплектів техніки
Київ • УНН
У Вишневому співробітники Управління захисту економіки в Київській області викрили та припинили діяльність трьох підпільних гральних закладів, вилучивши понад 70 комплектів комп'ютерної техніки.
Бюро економічної безпеки у Київській області викрило три незаконні гральні заклади у місті Вишневе. Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили понад 70 комплектів техніки. Про це повідомляє пресслужба БЕБ, пише УНН.
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Київській області спільно з оперативниками Департаменту Кіберполіції викрили та припинили діяльність трьох нелегальних гральних закладів у місті Вишневе,
Деталі
Заклади були облаштовані в нежитлових приміщеннях, працювали в закритому режимі, ретельно приховуючи свою діяльність. Послуги надавались цілодобово.
Під час проведення обшуків детективи БЕБ вилучили понад 70 комплектів комп'ютерної техніки, відеореєстратори, роутери, чекові апарати, мобільні телефони, чорнові записи тощо.
Відносно гравців, які були в закладі, поліція склала протоколи за статтею 181 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Адміністративні протоколи також були складені за фактами порушень правил торгівлі підакцизними товарами.
Наразі встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності. Досудове розслідування у кримінальних провадженнях за ст. 203-2 Кримінального кодексу України (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) триває.
Підроблені акцизні марки або маркування Duty Free: в БЕБ розповіли про висновки експертів КНДІСЕ по вилучених за пів року цигарках21.05.24, 14:16 • 20557 переглядiв