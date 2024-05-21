Підроблені акцизні марки або маркування Duty Free: в БЕБ розповіли про висновки експертів КНДІСЕ по вилучених за пів року цигарках
Київ • УНН
За даними проєкту «Моніторинг нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні», що проводить Kantar Україна, на початку 2024 року рівень нелегальної торгівлі тютюновими виробами вперше знизився до 19,1% проти 25,7% наприкінці 2023 року.
Найчастіше контрафактна тютюнова продукція має підроблені акцизні марки або маркування Duty Free. За останні пів року правоохоронці в рамках роботи, створеної Кабміном. Міжвідомчої робочої групи вилучили майже 14,4 мільйона пачок цигарок. Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, пише УНН.
В БЕБ наголосили, що з цих цигарок до бюджету не надійшло понад 706 мільйонів гривень податків. Всього, за оцінками аналітиків, з початку 2024 року БЕБ упередило ненадходження до бюджету 339,4 млн грн акцизного податку.
Правоохоронці додали, що цигарки, які вилучаються в рамках розслідування кримінальних проваджень, направляються на експертизу до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.
Також туди надсилають електронні сигарети. Нікотин в таких сигаретах сольовий та дещо відрізняється від того, що знаходиться в тютюновій рослині. Більшість такої тютюнової продукції має підроблені марки акцизного податку України або маркування Duty Free. Водночас, на думку експертів, головна їх відмінність – якість. Адже підроблені сигарети виготовляють без дотримання стандартів та контролю, з неякісної сировини та з порушенням технологічних процесів
Також зазначили, що за даними проєкту "Моніторинг нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні", що проводить Kantar Україна, на початку 2024 року рівень нелегальної торгівлі тютюновими виробами вперше знизився до 19,1% проти 25,7% наприкінці 2023 року.
Додатково
Фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз раніше розповіли, що з початку повномасштабного воєнного російського вторгнення кількість досліджень тютюнової продукції значно зросла, а підробки акцизних марок, на жаль, виконуються дуже тонко та майстерно.
Ідеться не про побутові речі, як друкування акцизних марок та коробок для сигарет на струменевих принтерах і копіювальних приладах, а про повноцінні офсетні станки та поліграфічний масштаб. Зловмисники навіть використовують папір із захисними волокнами, це дуже специфічна річ. Забезпечення такого рівня підробок, очевидно, дуже затратно, але попри це випадки частішають
Без практичного використання нові інструменти боротьби з нелегальним ринком тютюнової продукції не матимуть належної ефективності – Олександр Рувін07.05.24, 10:27 • 326758 переглядiв