Підроблені акцизні марки або маркування Duty Free: в БЕБ розповіли про висновки експертів КНДІСЕ по вилучених за пів року цигарках

Найчастіше контрафактна тютюнова продукція має підроблені акцизні марки або маркування Duty Free. За останні пів року правоохоронці в рамках роботи, створеної Кабміном. Міжвідомчої робочої групи вилучили майже 14,4 мільйона пачок цигарок. Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, пише УНН.

В БЕБ наголосили, що з цих цигарок до бюджету не надійшло понад 706 мільйонів гривень податків. Всього, за оцінками аналітиків, з початку 2024 року БЕБ упередило ненадходження до бюджету 339,4 млн грн акцизного податку.

Правоохоронці додали, що цигарки, які вилучаються в рамках розслідування кримінальних проваджень, направляються на експертизу до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

Також туди надсилають електронні сигарети. Нікотин в таких сигаретах сольовий та дещо відрізняється від того, що знаходиться в тютюновій рослині. Більшість такої тютюнової продукції має підроблені марки акцизного податку України або маркування Duty Free. Водночас, на думку експертів, головна їх відмінність – якість. Адже підроблені сигарети виготовляють без дотримання стандартів та контролю, з неякісної сировини та з порушенням технологічних процесів

Також зазначили, що за даними проєкту "Моніторинг нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні", що проводить Kantar Україна, на початку 2024 року рівень нелегальної торгівлі тютюновими виробами вперше знизився до 19,1% проти 25,7% наприкінці 2023 року.

Додатково

Фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз раніше розповіли, що з початку повномасштабного воєнного російського вторгнення кількість досліджень тютюнової продукції значно зросла, а підробки акцизних марок, на жаль, виконуються дуже тонко та майстерно.

Ідеться не про побутові речі, як друкування акцизних марок та коробок для сигарет на струменевих принтерах і копіювальних приладах, а про повноцінні офсетні станки та поліграфічний масштаб. Зловмисники навіть використовують папір із захисними волокнами, це дуже специфічна річ. Забезпечення такого рівня підробок, очевидно, дуже затратно, але попри це випадки частішають