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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
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15 мая 2024, 10:00  •  398041 просмотра

Поддельные акцизные марки или маркировка Duty Free: в БЭБ рассказали о выводах экспертов КНИИСЭ по изъятым за полгода сигаретам

По данным проекта "Мониторинг нелегальной торговли табачными изделиями в Украине", который проводит Kantar Украина, в начале 2024 года уровень нелегальной торговли табачными изделиями впервые снизился до 19,1% против 25,7% в конце 2023 года.

Экономика •   •  7804 просмотра
Поддельные акцизные марки или маркировка Duty Free: в БЭБ рассказали о выводах экспертов КНИИСЭ по изъятым за полгода сигаретам

Рада окончательно приняла законопроект об изменении рентной платы за пользование радиочастотным спектром

Законопроект об изменениях в Налоговый кодекс Украины относительно рентной платы за пользование радиочастотным спектром прошел второе чтение в парламенте.

политика •   •  7051 просмотра
Рада окончательно приняла законопроект об изменении рентной платы за пользование радиочастотным спектром

Заседание Рады на сегодня завершено из-за блокирования трибуны нардепами

Заседание Рады было завершено из-за блокирования трибуны. Парламентарии требовали создания временно-следственной комиссии по вопросам фортификаций, а также поставить на голосование законопроект о запрете УПЦ МП.

политика •   •  7057 просмотра
Заседание Рады на сегодня завершено из-за блокирования трибуны нардепами

Значительного усиления группировки войск рф на Харьковском направлении не зафиксировано - Волошин

У северных границ Харьковской области развернута большая группировка российско-оккупационных войск, но значительных подкреплений на Харьковском направлении не зафиксировано.

Война •   •  9053 просмотра
Значительного усиления группировки войск рф на Харьковском направлении не зафиксировано - Волошин

"Налог на бездетность" отменяется: после шквала критики нардеп обещает отозвать свой одиозный законопроект

Народный депутат Сергей Гривко отзывает законопроект №11264, который предлагал ввести новый налог для бездетных украинцев, после того, как столкнулся с негативной реакцией общества.

Общество •   •  9148 просмотра
"Налог на бездетность" отменяется: после шквала критики нардеп обещает отозвать свой одиозный законопроект

Рада поддержала реформу автострахования: что известно

Парламент принял закон, который постепенно увеличивает суммы автострахования до уровня ЕС, вводит быстрые выплаты для обанкротившихся страховщиков, прямое урегулирование за повреждение транспортных средств и расширяет использование "европейского протокола" для подачи заявлений без участия полиции.

Экономика •   •  9118 просмотра
Рада поддержала реформу автострахования: что известно

В ЕС одобрили использование доходов от замороженных российских активов для Украины

Европейский Союз одобрил использование поступлений от замороженных российских активов на сумму до 3 миллиардов евро в этом году на поддержку Украины, из которых 90% будет выделено на военную помощь, сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Война •   •  10023 просмотра
В ЕС одобрили использование доходов от замороженных российских активов для Украины

Силы обороны пытаются вытеснить полностью россиян в направлении Глубокого и в районе Волчанска

Украинские войска отбивают российские атаки под Липцами на Харьковщине и пытаются полностью вытеснить российские оккупационные войска из районов Глубокого и Волчанска.

Война •   •  9673 просмотра
Силы обороны пытаются вытеснить полностью россиян в направлении Глубокого и в районе Волчанска

Зеленский: Румыния подтвердила участие в Саммите мира, готовит новую военную помощь, договорились ускориться с соглашением по безопасности

Президент Зеленский обсудил оборонные потребности Украины с президентом Румынии Йоханнисом, поблагодарил Румынию за военную помощь и договорился ускорить работу над двусторонним соглашением о безопасности.

Война •   •  10404 просмотра
Зеленский: Румыния подтвердила участие в Саммите мира, готовит новую военную помощь, договорились ускориться с соглашением по безопасности

Подделывали документы для "легализации" за рубежом: разоблачена сеть подпольных типографий

Служба безопасности Украины и Национальная полиция обезвредили преступную организацию, которая массово подделывала и продавала документы Украины и ЕС для "легализации" за рубежом, задержав 9 ее членов и разоблачив подпольные типографии в арендованных квартирах и домах.

Общество •   •  8232 просмотра
Подделывали документы для "легализации" за рубежом: разоблачена сеть подпольных типографий