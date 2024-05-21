Поддельные акцизные марки или маркировка Duty Free: в БЭБ рассказали о выводах экспертов КНИИСЭ по изъятым за полгода сигаретам

Чаще всего контрафактная табачная продукция имеет поддельные акцизные марки или маркировку Duty Free. За последние полгода правоохранители в рамках работы, созданной Кабмином. Межведомственной рабочей группы изъяли почти 14,4 миллиона пачек сигарет. Об этом сообщает Бюро экономической безопасности, пишет УНН.

В БЭБ отметили, что с этих сигарет в бюджет не поступило более 706 миллионов гривен налогов. Всего, по оценкам аналитиков, с начала 2024 года БЭБ опередило непоступление в бюджет 339,4 млн грн акцизного налога.

Правоохранители добавили, что сигареты, которые изымаются в рамках расследования уголовных производств, направляются на экспертизу в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз.

Также туда присылают электронные сигареты. Никотин в таких сигаретах солевой и несколько отличается от того, что находится в табачном растении. Большинство такой табачной продукции имеет поддельные марки акцизного налога Украины или маркировку Duty Free. В то же время, по мнению экспертов, главное их отличие - качество. Ведь поддельные сигареты изготавливают без соблюдения стандартов и контроля, из некачественного сырья и с нарушением технологических процессов - сообщили в БЭБ.

Также отметили, что по данным проекта "Мониторинг нелегальной торговли табачными изделиями в Украине", который проводит Kantar Украина, в начале 2024 года уровень нелегальной торговли табачными изделиями впервые снизился до 19,1% против 25,7% в конце 2023 года.

Дополнительно

Специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз ранее рассказали, что с начала полномасштабного военного российского вторжения количество исследований табачной продукции значительно возросло, а подделки акцизных марок, к сожалению, выполняются очень тонко и искусно.

Речь идет не о бытовых вещах, как печатание акцизных марок и коробок для сигарет на струйных принтерах и копировальных приборах, а о полноценных офсетных станках и полиграфическом масштабе. Злоумышленники даже используют бумагу с защитными волокнами, это очень специфическая вещь. Обеспечение такого уровня подделок, очевидно, очень затратно, но несмотря на это случаи учащаются - отметили эксперты.

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин