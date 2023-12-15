На Киев движутся еще две группы БПЛА с Черниговщины - Кличко

В Киеве после серии взрывов остается угроза вражеских беспилотников. С севера, а именно с Черниговщины движутся еще две группы "шахедов". Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Угроза не миновала. С Черниговщины в сторону столицы движутся еще две группы БПЛА говорится в сообщении.

Детали

В столице уже полтора часа продолжается воздушная тревога. Россияне запустили несколько групп ударных дронов в разных направлениях, в том числе и в сторону столицы. Взрывы раздавались на левом берегу столицы, на Подоле, Лукьяновке и на Печерске.

Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях.

На Киевщине масштабный сбой в системе оповещения о воздушных тревогах из-за атаки на Киевстар12.12.23, 18:02 - [views_0]