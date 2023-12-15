На Киев движутся еще две группы БПЛА с Черниговщины - Кличко
Киев • УНН
Киев сталкивается с постоянной угрозой со стороны беспилотников, поскольку еще две группы БПЛА находятся на пути из Черниговской области, заявил мэр Кличко на фоне взрывов по всему городу.
В Киеве после серии взрывов остается угроза вражеских беспилотников. С севера, а именно с Черниговщины движутся еще две группы "шахедов". Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает УНН.
Угроза не миновала. С Черниговщины в сторону столицы движутся еще две группы БПЛА
Детали
В столице уже полтора часа продолжается воздушная тревога. Россияне запустили несколько групп ударных дронов в разных направлениях, в том числе и в сторону столицы. Взрывы раздавались на левом берегу столицы, на Подоле, Лукьяновке и на Печерске.
Воздушная тревога объявлена в Черниговской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях.
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На Киев движутся еще две группы БПЛА с Черниговщины - Кличко
Киев сталкивается с постоянной угрозой со стороны беспилотников, поскольку еще две группы БПЛА находятся на пути из Черниговской области, заявил мэр Кличко на фоне взрывов по всему городу.
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