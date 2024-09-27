В Херсонской области враг ударил по критической инфраструктуре, за сутки есть погибший и 19 раненых

В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли 24 населенных пункта, попав в критическую инфраструктуру, жилые дома, погиб 1 человек, 19 получили ранения, сообщил в пятницу глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.

Детали

По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Станислав, Одрадокаменка, Тягинка, Веселое, Казацкое, Томина Балка, Костырка, Велетенское, Новодмитровка, Новоалександровка, Широкая Балка, Софиевка, Змиевка, Новорайск, Берислав, Антоновка, Нововоронцовка, Белозерка, Приднепровское, Садовое, Новотягинка, Архангельское, Бургунка и город Херсон.

российские военные, по его данным, попали в объекты критической инфраструктуры, образовательное учреждение; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 3 многоэтажки и 22 частных дома. Также оккупанты повредили хозяйственные постройки, гараж, сельхозтехнику, машину "скорой" и частные автомобили.

"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 19 - получили ранения", - написал Прокудин.

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