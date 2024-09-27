На Херсонщині ворог вдарив по критичній інфраструктурі, за добу є загиблий і 19 поранених
Київ • УНН
Окупанти обстріляли 24 населені пункти Херсонської області. Пошкоджено критичну інфраструктуру, житлові будинки та автомобілі. Внаслідок атак загинула 1 людина, 19 отримали поранення.
У Херсонській області російські війська минулої доби обстріляли 24 населені пункти, поціливши у критичну інфраструктуру, житлові будинки, загинула 1 людина, 19 отримали поранення, повідомив у п'ятницю голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.
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Зі слів Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Станіслав, Одрадокам'янка, Тягинка, Веселе, Козацьке, Томина Балка, Костирка, Велетенське, Новодмитрівка, Новоолександрівка, Широка Балка, Софіївка, Зміївка, Новорайськ, Берислав, Антонівка, Нововоронцовка, Білозерка, Придніпровське, Садове, Новотягинка, Архангельське, Бургунка та місто Херсон.
російські військові, за його даними, поцілили в об'єкти критичної інфраструктури, освітній заклад; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 3 багатоповерхівки та 22 приватних будинки. Також окупанти пошкодили господарчі споруди, гараж, сільгосптехніку, автівку "швидкої" та приватні автомобілі.
"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 19 - дістали поранення", - написав Прокудін.
росіяни дроном атакували ангар з сільгосптехнікою на Херсонщині25.09.24, 10:26 • 14146 переглядiв