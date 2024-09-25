росіяни дроном атакували ангар з сільгосптехнікою на Херсонщині
Київ • УНН
У Білозерській громаді Херсонської області російські БпЛА атакували ангар з сільгосптехнікою. Пошкоджено два трактори, навантажувач, вантажівку та комбайн, вибито шибки, але обійшлося без постраждалих.
У Херсонській області російські війська дроном вранці атакували ангар з сільгосптехнікою, пошкоджено два трактори, навантажувач, вантажівку та комбайн, повідомили у Херсонській ОВА у середу у Telegram, пише УНН.
Зранку російські війська атакували з БпЛА ангар з сільськогосподарською технікою у Білозерській громаді. Через скидання вибухівки з дрона пошкоджено два трактори, навантажувач, вантажівку та комбайн. Також у приміщенні вибито шибки. На щастя, минулося без потерпілих
На Херсонщині знищили "шахед", через атаки рф є загиблий і 18 поранених25.09.24, 09:00 • 14993 перегляди