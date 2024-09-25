россияне дроном атаковали ангар с сельхозтехникой в Херсонской области
Киев • УНН
В Белозерской громаде Херсонской области российские БпЛА атаковали ангар с сельхозтехникой. Повреждены два трактора, погрузчик, грузовик и комбайн, выбиты стекла, но обошлось без пострадавших.
В Херсонской области российские войска дроном утром атаковали ангар с сельхозтехникой, повреждены два трактора, погрузчик, грузовик и комбайн, сообщили в Херсонской ОВА в среду в Telegram, пишет УНН.
Утром российские войска атаковали с БПЛА ангар с сельскохозяйственной техникой в Белозерской громаде. Из-за сброса взрывчатки с дрона повреждены два трактора, погрузчик, грузовик и комбайн. Также в помещении выбиты стекла. К счастью, обошлось без пострадавших
В Херсонской области уничтожили "шахед", из-за атак рф есть погибший и 18 раненых25 сентября 2024, 06:00 • 10414 просмотров