россияне дроном атаковали ангар с сельхозтехникой в Херсонской области

В Херсонской области российские войска дроном утром атаковали ангар с сельхозтехникой, повреждены два трактора, погрузчик, грузовик и комбайн, сообщили в Херсонской ОВА в среду в Telegram, пишет УНН.

Утром российские войска атаковали с БПЛА ангар с сельскохозяйственной техникой в Белозерской громаде. Из-за сброса взрывчатки с дрона повреждены два трактора, погрузчик, грузовик и комбайн. Также в помещении выбиты стекла. К счастью, обошлось без пострадавших - сообщили в ОВА.

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