На Херсонщине в результате обстрелов россиян повреждены жилые дома и сотовая башня

За прошедшие сутки, 30 апреля, российские войска несколько раз атаковали Херсонщину в результате чего повреждена сотовая башня, жилые дома. Об этом рассказал председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

По словам Прокудина, под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Кизомыс, Инженерное, Новотягинка, Приднепровское, Велетенское, Тягинка, Николаевка, Ольговка, Новоалександровка, Львовский, Дудчаны и город Херсон.

российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 8 частных домов. Были зафиксированы попадания в сотовую башню и магазин - рассказал Прокудин.

В то же время он заявил, что жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Плетенчук о ситуации в Крынках: Силы обороны продолжают удерживать свои позиции