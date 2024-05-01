На Херсонщині внаслідок обстрілів росіян пошкоджені житлові будинки та стільникова вежа
Київ • УНН
Російські війська атакували Херсонську область, пошкодивши житлові будинки, вежу стільникового зв'язку та магазин, але не спричинивши жодних жертв серед цивільного населення.
Минулої доби, 30 квітня, російські війська декілька разів атакували Херсонщину внаслідок чого пошкоджено стільникову вежу, житлові будинки. Про це розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає УНН.
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За словами Прокудіна, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Кізомис, Інженерне, Новотягинка, Придніпровське, Велетенське, Тягинка, Миколаївка, Ольгівка, Новоолександрівка, Львове, Дудчани та місто Херсон.
російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 8 приватних будинків. Були зафіксовані влучання у стільникову вежу та магазин
Водночас він заявив, що жертв та постраждалих серед цивільного населення немає.
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