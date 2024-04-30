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Плетенчук про ситуацію в Кринках: Сили оборони продовжують утримувати свої позиції

Плетенчук про ситуацію в Кринках: Сили оборони продовжують утримувати свої позиції

Київ • УНН

 • 18441 перегляди

Українські війська продовжують утримувати свої позиції в Кринках Херсонської області, незважаючи на російські атаки та переважаючу чисельність противника, відбивши три штурми.

Українські військові продовжують утримувати плацдарм в Кринках на лівому березі Херсонщини, попри  переважаючі за кількістю сили противника. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Атакували вони Кринки три рази, безуспішно. Ситуація там залишається складною. В першу чергу складною через те, що морпіхи тримаються автономно, тому що між нами річка Дніпро й логістика там дуже складна, як і ротація, як і евакуація. Але вони продовжують утримувати свої позиції попри переважаючі за кількістю сили противника. Тим не менше закріпившись на цьому плацдармі вони тримаються далі

- розповів Плетенчук.

За його словами, по українських позиціях росіяни застосовують некеровані боєприпаси.

"Для цього вони використовують штурмову авіацію Су-25 або гелікоптери Мі-8, Мі-24", - сказав Плетенчук.

Доповнення

російські окупанти сьогодні зранку здійснили два штурми на острів Нестрига в Херсонській області. В результаті загарбники відступили з втратами.

На лівобережжі Херсонщини гуманітарна ситуація досить складна - Плетенчук27.04.24, 14:59 • 25527 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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