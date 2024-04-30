Плетенчук про ситуацію в Кринках: Сили оборони продовжують утримувати свої позиції
Київ • УНН
Українські війська продовжують утримувати свої позиції в Кринках Херсонської області, незважаючи на російські атаки та переважаючу чисельність противника, відбивши три штурми.
Українські військові продовжують утримувати плацдарм в Кринках на лівому березі Херсонщини, попри переважаючі за кількістю сили противника. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Атакували вони Кринки три рази, безуспішно. Ситуація там залишається складною. В першу чергу складною через те, що морпіхи тримаються автономно, тому що між нами річка Дніпро й логістика там дуже складна, як і ротація, як і евакуація. Але вони продовжують утримувати свої позиції попри переважаючі за кількістю сили противника. Тим не менше закріпившись на цьому плацдармі вони тримаються далі
За його словами, по українських позиціях росіяни застосовують некеровані боєприпаси.
"Для цього вони використовують штурмову авіацію Су-25 або гелікоптери Мі-8, Мі-24", - сказав Плетенчук.
Доповнення
російські окупанти сьогодні зранку здійснили два штурми на острів Нестрига в Херсонській області. В результаті загарбники відступили з втратами.
На лівобережжі Херсонщини гуманітарна ситуація досить складна - Плетенчук27.04.24, 14:59 • 25527 переглядiв