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росіяни зранку двічі штурмували острів Нестрига на Херсонщині, відступили з втратами

росіяни зранку двічі штурмували острів Нестрига на Херсонщині, відступили з втратами

Київ • УНН

 • 79633 перегляди

Сьогодні вранці росіяни здійснили два невдалих штурми острова Нестрига в Херсонській області, після чого відступили з втратами.

російські окупанти сьогодні зранку здійснили два штурми на острів Нестрига в Херсонській області. В результаті загарбники відступили з втратами. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Сьогодні зранку вони вже два штурми здійснювали на Нестригу й обидва невдало, відступили з втратами, безуспішно

- сказав Плетенчук.

Доповнення

28 квітня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що Сили оборони встановили контроль над островом Нестрига в Херсонській області.

Речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук заявив, що звільнення острова Нестрига від російських окупантів на Херсонщині важливе для якості контрдиверсійних заходів.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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