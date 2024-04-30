росіяни зранку двічі штурмували острів Нестрига на Херсонщині, відступили з втратами
Київ • УНН
Сьогодні вранці росіяни здійснили два невдалих штурми острова Нестрига в Херсонській області, після чого відступили з втратами.
російські окупанти сьогодні зранку здійснили два штурми на острів Нестрига в Херсонській області. В результаті загарбники відступили з втратами. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Сьогодні зранку вони вже два штурми здійснювали на Нестригу й обидва невдало, відступили з втратами, безуспішно
Доповнення
28 квітня Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що Сили оборони встановили контроль над островом Нестрига в Херсонській області.
Речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук заявив, що звільнення острова Нестрига від російських окупантів на Херсонщині важливе для якості контрдиверсійних заходів.