Повернення контролю над островом Нестрига підвищить якість контрдиверсійних заходів - Плетенчук

Звільнення острову Нестрига від російських окупантів на Херсонщині важливе для якості контрдиверсійних заходів. Про це в ефірі Громадського радіо розповів речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук, передає УНН.

Насправді ми кажемо не про стратегію, а про порційні бої, це більше тактичне значення. Будь-які локації, які не дозволяють ворогу наближатися до наших позицій, вони мають значення. Враховуючи те, що ворог зазвичай використовує подібні локації, а там насправді багато таких островів на річці Дніпро, наприклад, щоб підходити ближче, встановлювати міномет та наносити вогневе ураження, тому це у першу чергу важливо для якості контрдиверсійних заходів. Цю локацію було звільнено від можливої присутності ворога на ній

Він зазначив, що острів Нестрига є останнім у групі невеличких островів, за яким далі йде гирло річки.

Фактично це наш берег. Насправді такі острови здебільшого болотисті, на мапі його доведеться шукати довго, але він більше, ніж ті населені пукнути, навпроти яких він розташований. Певний час він вважався сірою зоною