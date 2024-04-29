Возвращение контроля над островом Нестрига повысит качество контрдиверсионных мероприятий - Плетенчук

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
oleksandr-syrskyiАлександр Сырский
dneprДнепр (река)
khersonХерсон
Эксклюзив
Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая
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Активность и напряжения в отношениях: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 апреля - 5 мая

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Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  160483 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  140741 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  179544 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

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Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  159018 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  141922 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  126445 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  97172 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  85596 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

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Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  154024 просмотра

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Возвращение контроля над островом Нестрига повысит качество контрдиверсионных мероприятий - Плетенчук

Освобождение от российских оккупантов острова Нестрига в Херсонской области является важным для повышения качества контрдиверсионных мероприятий.

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Возвращение контроля над островом Нестрига повысит качество контрдиверсионных мероприятий - Плетенчук

К законопроекту о запрете религиозных организаций, связанных с рф, подано более 1 тыс. правок

К законопроекту о запрете религиозных организаций, связанных с россией, было подано более 1000 поправок, которые ожидают экспертной оценки перед вынесением на голосование в парламент.

политика •   •  2886 просмотра
К законопроекту о запрете религиозных организаций, связанных с рф, подано более 1 тыс. правок

Федоров: за год работы проекта Brave1 создали более 1600 оборонных разработок

Проект Brave1 стал экосистемой оборонных технологий, объединяющей более 900 инноваторов, которые разработали 1600 проектов в 12 сферах, включая БПЛА, разведку, робототехнику и военную медицину, чтобы обеспечить технологические решения для обороны Украины.

Война •   •  2889 просмотра
Федоров: за год работы проекта Brave1 создали более 1600 оборонных разработок

Поездка Маска в Китай окупилась благодаря преодолению ключевых препятствий для самостоятельного вождения Tesla - Bloomberg

Tesla преодолела ключевые препятствия на пути к внедрению своей системы полного автономного вождения в Китае, заключив партнерство с Baidu для картографических и навигационных функций, а также выполнив требования по безопасности данных после необъявленного визита Илона Маска.

Экономика •   •  3504 просмотра
Поездка Маска в Китай окупилась благодаря преодолению ключевых препятствий для самостоятельного вождения Tesla - Bloomberg

К 15 годам тюрьмы приговорили трех предателей, которые стреляли в бойцов ВСУ

Три предателя, среди которых два снайпера и командир штурмовой группы оккупационных группировок южного военного округа рф, приговорены к 15 годам заключения за обстрел украинских воинов.

Война •   •  3804 просмотра
К 15 годам тюрьмы приговорили трех предателей, которые стреляли в бойцов ВСУ

В Украине разоблачили еще один фейк роспропаганды, о возможных мирных переговорах с рф в июне

российская пропаганда запустила очередной фейк, что Украина готовится к мирным переговорам с рф в июне, искажая заявление президента Зеленского о возможном пути к справедливому миру.

Война •   •  5845 просмотра
В Украине разоблачили еще один фейк роспропаганды, о возможных мирных переговорах с рф в июне

Херсонщина: оккупанты обстреляли жилые дома Кизомыса, погиб пожилой мужчина

60-летний мужчина погиб во время обстрела российскими оккупантами жилых домов в селе Кизомыс Херсонской области.

Война •   •  5416 просмотра
Херсонщина: оккупанты обстреляли жилые дома Кизомыса, погиб пожилой мужчина

Совет ЕС установил новые правила маркировки для меда и других продуктов

Совет ЕС принял новые правила маркировки меда, фруктовых соков, джемов и сухого молока, чтобы повысить прозрачность происхождения продуктов, помочь потребителям делать осознанный выбор и уменьшить количество случаев мошенничества с пищевыми продуктами.

Новости Мира •   •  4424 просмотра
Совет ЕС установил новые правила маркировки для меда и других продуктов

Враг атаковал Полтавщину, обошлось без пострадавших - ОВА

Российские войска атаковали Полтавскую область в Украине, взрывы были слышны в Миргородском районе, но обошлось без жертв и повреждений гражданской или критически важной инфраструктуры.

Война •   •  7773 просмотра
Враг атаковал Полтавщину, обошлось без пострадавших - ОВА

Жерар Депардье задержан в Париже из-за обвинений в сексуальном насилии

Французский актер Жерар Депардье был задержан в Париже по обвинению в сексуальном насилии и допрашивается по заявлениям двух женщин, которые утверждают, что он прикасался к ним во время съемок в 2014 и 2021 годах.

Новости Мира •   •  7686 просмотра
Жерар Депардье задержан в Париже из-за обвинений в сексуальном насилии