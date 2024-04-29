Возвращение контроля над островом Нестрига повысит качество контрдиверсионных мероприятий - Плетенчук

Освобождение острова Нестрига от российских оккупантов на Херсонщине важно для качества контрдиверсионных мероприятий. Об этом в эфире Громадського радіо рассказал Начальник центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук, передает УНН.

На самом деле мы говорим не о стратегии, а о порционных боях, это больше тактическое значение. Любые локации, которые не позволяют врагу приближаться к нашим позициям, они имеют значение. Учитывая то, что враг обычно использует подобные локации, а там на самом деле много таких островов на реке Днепр, например, чтобы подходить ближе, устанавливать миномет и наносить огневое поражение, поэтому это в первую очередь важно для качества контрдиверсионных мероприятий. Эта локация была освобождена от возможного присутствия врага на ней - сказал Плетенчук.

Он отметил, что остров Нестрига является последним в группе небольших островов, за которым дальше идет устье реки.

Фактически это наш берег. На самом деле такие острова в основном болотистые, на карте его придется искать долго, но он больше, чем те населенные пункты, напротив которых он расположен. Некоторое время он считался серой зоной - добавил Плетенчук.

Напомним

Вчера Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что Силы обороны установили контроль над островом Нестрига в Херсонской области.

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