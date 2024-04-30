россияне утром дважды штурмовали остров Нестрига на Херсонщине, отступили с потерями

российские оккупанты сегодня утром совершили два штурма на остров Нестрига в Херсонской области. В результате захватчики отступили с потерями. Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Сегодня утром они уже два штурма совершали на Нестригу и оба неудачно, отступили с потерями, безуспешно - сказал Плетенчук.

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28 апреля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что Силы обороны установили контроль над островом Нестрига в Херсонской области.

Представитель Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук заявил, что освобождение острова Нестрига от российских оккупантов на Херсонщине важно для качества контрдиверсионных мероприятий.