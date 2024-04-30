Плетенчук о ситуации в Крынках: Силы обороны продолжают удерживать свои позиции

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Украинские войска продолжают удерживать свои позиции в Крынках Херсонской области, несмотря на российские атаки и превосходящую численность противника, отбив три штурма.
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Харьков атакуют российские войска, в городе раздаются взрывы, жителей призывают немедленно укрыться в укрытиях.
Всплеск мошенничеств с платежными картами зафиксирован с начала вторжения рф: какие самые распространенные
После полномасштабного российского вторжения в Украине значительно возросло количество мошеннических транзакций и убытков, причиненных мошенниками, - в 2023 году убытки от незаконных действий с платежными картами достигли почти 833 миллиона гривен, что на 73% больше, чем в 2022 году.
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