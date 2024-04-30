Плетенчук о ситуации в Крынках: Силы обороны продолжают удерживать свои позиции

Украинские военные продолжают удерживать плацдарм в Крынках на левом берегу Херсонщины, несмотря на превосходящие по количеству силы противника. Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Атаковали они Крынки три раза, безуспешно. Ситуация там остается сложной. В первую очередь сложной из-за того, что морпехи держатся автономно, потому что между нами река Днепр и логистика там очень сложная, как и ротация, как и эвакуация. Но они продолжают удерживать свои позиции, несмотря на превосходящие по количеству силы противника. Тем не менее закрепившись на этом плацдарме они держатся дальше - рассказал Плетенчук.

По его словам, по украинским позициям россияне применяют неуправляемые боеприпасы.

"Для этого они используют штурмовую авиацию Су-25 или вертолеты Ми-8, Ми-24", - сказал Плетенчук.

Дополнение

российские оккупанты сегодня утром совершили два штурма на остров Нестрига в Херсонской области. В результате захватчики отступили с потерями.

На левобережье Херсонщины гуманитарная ситуация достаточно сложная - Плетенчук