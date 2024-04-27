На левобережье Херсонщины гуманитарная ситуация достаточно сложная - Плетенчук

Гуманитарная ситуация на левом берегу Херсонщины достаточно сложная. Российские оккупанты пренебрегают всеми правилами обращения на оккупированных территориях. Отношение к местным крайне неприятное, людей могут не впустить в населенный пункт, больницу и периодически принудительно депортируют. Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Если брать гуманитарную составляющую, то ситуация достаточно сложная. Российские оккупанты пренебрегают всеми правилами поведения на оккупированных территориях...Мы наблюдаем, что отношение к местным крайне неприятное, людей могут просто не впустить в населенный пункт, в больницу, потому что им нужно скрыть свое передвижение. - рассказал Плетенчук комментируя ситуацию на левобережье Херсонщины.

По его словам, люди могут просто исчезать, их периодически принудительно депортируют.

Иногда это делается с двойной целью. Во-первых, чтобы скрыть свое передвижение, а во-вторых, чтобы банально разграбить дома этих людей. Таких фактов очень много. - сказал Плетенчук.

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