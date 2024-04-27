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На лівобережжі Херсонщини гуманітарна ситуація досить складна - Плетенчук

На лівобережжі Херсонщини гуманітарна ситуація досить складна - Плетенчук

Київ • УНН

 • 25527 перегляди

Гуманітарна ситуація на лівому березі Херсонської області досить складна: російські окупанти нехтують правилами, жорстоко поводяться з місцевими жителями, обмежують їхнє пересування, примусово депортують і грабують їхні будинки.

Гуманітарна ситуація на лівому березі Херсонщини досить складна. Російські окупанти нехтують усіма правилами поводження на окупованих територіях. Ставлення до місцевих вкрай неприємне, людей можуть не впустити в населений пункт, лікарню та періодично примусово депортують. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Якщо брати гуманітарну складову, то ситуація досить складна. Російські окупанти нехтують усіма правилами поводження на окупованих територіях…Ми спостерігаємо, що ставлення до місцевих вкрай неприємне, людей можуть просто не впустити в населений пункт, в лікарню, тому що їм потрібно приховати своє пересування.

- розповів Плетенчук коментуючи ситуацію на лівобережжі Херсонщини.

За його словами, люди можуть просто зникати, їх періодично примусово депортують.

Іноді це робиться з подвійною метою. По-перше, щоб приховати своє пересування, а по-друге, щоб банально розграбувати будинки цих людей. Таких фактів дуже багато.

 - сказав Плетенчук.

Бронетехніка, склади та піхота: прикордонники показали, як знищують ворожі цілі на лівому березі Херсонщини10.04.24, 09:32 • 23230 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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