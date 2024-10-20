На Харьковщине спасатели достали из-под завалов тела двух погибших - ГСЧС
Киев • УНН
В селе Новоплатоновка Боровской громады Харьковской области террористы нанесли удар по частному дому. В результате атаки погибли пожилые супруги, которые находились в доме.
На Харьковщине из-под завала достали тела погибших двух пожилых людей. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.
Детали
Сегодня после обеда террористы ударили КАБом по селу Новоплатоновка Боровской громады, попав в частный дом. В результате данной агрессии возник пожар и были значительные разрушения.
По информации, к сожалению, на момент попадания в доме находились пожилые супруги, которые погибли погибли погибли на месте.
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