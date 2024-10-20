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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 3028 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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На Харківщині рятувальники дістали з-під завалів тіла двох загиблих - ДСНС

Київ • УНН

 • 27675 перегляди

У селі Новоплатонівка Борівської громади Харківської області терористи завдали удару по приватному будинку. Внаслідок атаки загинуло літнє подружжя, яке перебувало в оселі.

На Харківщині рятувальники дістали з-під завалів тіла двох загиблих - ДСНС

На Харківщині з-під завалі дістали тіла загиблих двох літніх людей. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.

Деталі

Сьогодні після обіду терористи вдарили КАБом по селу Новоплатонівка Борівської громади, влучивши у приватний будинок. Унаслідок даної агресії виникла пожежа та були значні руйнування.

За інформацією, на жаль, на момент влучання в оселі перебувало літнє подружжя, яке загинуло загинули на місці.

Окупанти вночі вдарили "Ланцетом" по автошляху на Харківщині: загорілась автівка18.10.24, 09:33 • 18332 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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