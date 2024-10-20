На Харківщині рятувальники дістали з-під завалів тіла двох загиблих - ДСНС
Київ • УНН
У селі Новоплатонівка Борівської громади Харківської області терористи завдали удару по приватному будинку. Внаслідок атаки загинуло літнє подружжя, яке перебувало в оселі.
На Харківщині з-під завалі дістали тіла загиблих двох літніх людей. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
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Сьогодні після обіду терористи вдарили КАБом по селу Новоплатонівка Борівської громади, влучивши у приватний будинок. Унаслідок даної агресії виникла пожежа та були значні руйнування.
За інформацією, на жаль, на момент влучання в оселі перебувало літнє подружжя, яке загинуло загинули на місці.
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