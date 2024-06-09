ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

На Харьковщине продолжаются бои в районе Глубокого - Генштаб

На Харьковщине продолжаются бои в районе Глубокого - Генштаб

Киев  •  УНН

9 июня 2024, 13:35  •  2607 просмотра

Read in English

В районе поселка Глубокое Харьковской области продолжаются боевые действия. российские оккупанты увеличили количество обстрелов на Харьковском направлении до четырех.

Российские оккупанты увеличили количество атак на Харьковском направлении до четырех за сегодня. Бои продолжаются в районе Глубокого. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Генштаб предоставляет информацию по состоянию на 16: 00 9 июня.

Сообщается, что с начала суток на фронте российско-украинской войны произошло 55 боевых столкновений.

Отмечается, что украинские защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян. На большинстве направлений ситуация неизменна.

Российский агрессор увеличил количество атак на Харьковском направлении до четырех за сегодня. Бои продолжаются в районе Глубокого

- информирует Генштаб.

Генштаб сообщает, что на Покровском направлении сейчас продолжаются шесть боестолкновений в районах Новоалександровки, Карловки, Новопокровского. Количество штурмовых действий оккупантов возросло до 22.

По предварительной информации, сейчас потери россиян на этом направлении составляют 122 человека убитыми и ранеными. Уничтожена одна БМП, артсистема и автомобиль. Поврежден танк противника.

"Продолжается бой в районе Красногоровки на Кураховском направлении. На это время здесь произошло уже 6 боестолкновений с начала суток", - отмечается в сообщении.

Генштаб подчеркивает, что украинские войска держат российских захватчиков под огневым контролем,  истощают силы агрессора вдоль всей линии боевого столкновения.

Дополнение

Ранее Институт изучения войны (ISW) сообщал, что российские силы, вероятно, недавно захватили (к северу от Липцев). 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
institut-izucheniya-voiniИнститут изучения войны
kharkivХарьков
Эксклюзив
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
7 июня 2024, 12:00  •  212757 просмотра

Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
7 июня 2024, 11:06  •  149791 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
7 июня 2024, 09:38  •  152680 просмотра

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Эксклюзив
Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат
7 июня 2024, 08:26  •  136170 просмотра

Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат

Эксклюзив
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
7 июня 2024, 07:39  •  101065 просмотра

Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

Эксклюзив
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
7 июня 2024, 07:34  •  82779 просмотра

СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

Эксклюзив
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
7 июня 2024, 06:21  •  81795 просмотра

Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
6 июня 2024, 16:12  •  114437 просмотра

Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

Эксклюзив
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
6 июня 2024, 15:12  •  112504 просмотра

В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

Эксклюзив
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
6 июня 2024, 12:09  •  114077 просмотра

Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию

Новости по теме
На Харьковщине продолжаются бои в районе Глубокого - Генштаб

На Харьковщине продолжаются бои в районе Глубокого - Генштаб

  •  2607 просмотра
На греческом острове нашли мертвым британского ведущего: что известно

На греческом острове нашли мертвым британского ведущего: что известно

  •  3092 просмотра
В Луцке в отделении почты мужчина случайно взорвал гранату - СМИ

В Луцке в отделении почты мужчина случайно взорвал гранату - СМИ

  •  4227 просмотра
За неделю в Украине утонуло более 20 человек

За неделю в Украине утонуло более 20 человек

  •  6564 просмотра
В белгородской области рф "хлопок": есть попадание в склад боеприпасов - росСМИ

В белгородской области рф "хлопок": есть попадание в склад боеприпасов - росСМИ

  •  7923 просмотра
В Азовском море был атакован корабль рф - "Крымский ветер"

В Азовском море был атакован корабль рф - "Крымский ветер"

  •  10725 просмотра
Генштаб: на фронте сегодня уже состоялось более 50 боев, на Покровском направлении ВСУ отражают атаки россиян в 4 районах

Генштаб: на фронте сегодня уже состоялось более 50 боев, на Покровском направлении ВСУ отражают атаки россиян в 4 районах

  •  11691 просмотра
Евровыборы в Словакии: по неофициальным результатам побеждает оппозиционная к Фицо партия

Евровыборы в Словакии: по неофициальным результатам побеждает оппозиционная к Фицо партия

  •  11135 просмотра
В Германии на продажу выставили бункер киберпреступников

В Германии на продажу выставили бункер киберпреступников

  •  11650 просмотра
Два человека травмировались во время путешествий по горам: в ГСЧС напомнили о 5 правилах

Два человека травмировались во время путешествий по горам: в ГСЧС напомнили о 5 правилах

  •  12609 просмотра

Популярные

Графики отключений света модернизируют. Подход тестируется - Минэнерго

Графики отключений света модернизируют. Подход тестируется - Минэнерго

  •  29318 просмотра
Байден и Макрон надеются на поддержку фонда в 50 млрд. долларов для Украины на саммите G7

Байден и Макрон надеются на поддержку фонда в 50 млрд. долларов для Украины на саммите G7

  •  31730 просмотра
Оккупанты 429 раз ударили по Запорожской области

Оккупанты 429 раз ударили по Запорожской области

  •  25181 просмотра
Еще плюс 1270 оккупантов и 26 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1270 оккупантов и 26 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

  •  36169 просмотра
ISW: пополнение армии РФ не позволит ей проводить масштабные наступательные операции

ISW: пополнение армии РФ не позволит ей проводить масштабные наступательные операции

  •  39761 просмотра
"Зарабатывала" на уклонянтах до 100 тыс. долларов: за экс-нардепку Ирину Сысоенко внесли залог в более 900 тыс. грн

"Зарабатывала" на уклонянтах до 100 тыс. долларов: за экс-нардепку Ирину Сысоенко внесли залог в более 900 тыс. грн

7 июня 2024, 13:30  •  172528 просмотра
Смена планов: президент Аргентины не поедет на саммит мира в Швейцарии-СМИ

Смена планов: президент Аргентины не поедет на саммит мира в Швейцарии-СМИ

7 июня 2024, 12:40  •  172880 просмотра
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных

Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
Эксклюзив

7 июня 2024, 12:00  •  212757 просмотра

Публикации

Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев

Серый экспорт зерна: как схемы уклонения от уплаты налогов влияют на бюджет и карманы украинцев

7 июня 2024, 13:28  •  170480 просмотра
Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области

Сложная структура собственности и проблемы с налоговой: что известно о компании, совершившей скандал за дорогу в Одесской области

7 июня 2024, 10:15  •  176420 просмотра
Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики

Зерновой коридор - это капельница, которая поддерживает жизнеспособность украинской экономики

7 июня 2024, 07:27  •  181412 просмотра
Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников

Крипта для чайников. Часть 6. Безопасность при использовании криптовалютных бирж и обменников

7 июня 2024, 07:04  •  181855 просмотра
Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора

Новым директором "Олимпекс Купе Интернешнл" Грозы и Науменко стал их подельник в вероятной незаконной продаже зерна американского инвестора

7 июня 2024, 06:57  •  169058 просмотра

На Харьковщине продолжаются бои в районе Глубокого - Генштаб

В районе поселка Глубокое Харьковской области продолжаются боевые действия. российские оккупанты увеличили количество обстрелов на Харьковском направлении до четырех.

Война •   •  2607 просмотра
На Харьковщине продолжаются бои в районе Глубокого - Генштаб

На греческом острове нашли мертвым британского ведущего: что известно

67-летний британский телеведущий Майкл Мосли был найден мертвым в скалистой местности недалеко от моря на греческом острове Сими после того, как пропал без вести во время прогулки по побережью.

Новости Мира •   •  3092 просмотра
На греческом острове нашли мертвым британского ведущего: что известно

В Луцке в отделении почты мужчина случайно взорвал гранату - СМИ

В Луцке мужчина случайно привел в действие пиротехническую имитацию гранаты в отделении почтовой связи "Новой почты", но никто из сотрудников не пострадал.

Общество •   •  4227 просмотра
В Луцке в отделении почты мужчина случайно взорвал гранату - СМИ

За неделю в Украине утонуло более 20 человек

За неделю в Украине утонули 23 человека, в том числе 4 ребенка. С начала года погибло уже 414 человек.

Общество •   •  6564 просмотра
За неделю в Украине утонуло более 20 человек

В белгородской области рф "хлопок": есть попадание в склад боеприпасов - росСМИ

В ракитнянском районе белгородской области россии прогремели взрывы. Местные говорят об атаке на склад боеприпасов.

Новости Мира •   •  7923 просмотра
В белгородской области рф "хлопок": есть попадание в склад боеприпасов - росСМИ

В Азовском море был атакован корабль рф - "Крымский ветер"

Российский корабль, вероятно, был атакован украинским беспилотником в порту Ейск в Азовском море, но оккупанты попытались скрыть этот инцидент.

Война •   •  10725 просмотра
В Азовском море был атакован корабль рф - "Крымский ветер"

Генштаб: на фронте сегодня уже состоялось более 50 боев, на Покровском направлении ВСУ отражают атаки россиян в 4 районах

Сегодня на фронте произошло более 50 боев. Украинские защитники на Покровском направлении отражают атаки российских войск в четырех районах.

Война •   •  11691 просмотра
Генштаб: на фронте сегодня уже состоялось более 50 боев, на Покровском направлении ВСУ отражают атаки россиян в 4 районах

Евровыборы в Словакии: по неофициальным результатам побеждает оппозиционная к Фицо партия

Согласно неофициальным результатам, оппозиционная партия "Прогрессивная Словакия" набрала наибольшее количество голосов (27,81%) на выборах в Европейский парламент в Словакии, в то время как партия Smer премьер-министра Роберта Фицо заняла второе место с 24,8% голосов.

Новости Мира •   •  11135 просмотра
Евровыборы в Словакии: по неофициальным результатам побеждает оппозиционная к Фицо партия

В Германии на продажу выставили бункер киберпреступников

Бывший подземный военный бункер в Германии, ранее использовавшийся киберпреступниками для незаконной деятельности, такой как торговля наркотиками и кража данных, был выставлен на продажу местными властями.

Новости Мира •   •  11650 просмотра
В Германии на продажу выставили бункер киберпреступников

Два человека травмировались во время путешествий по горам: в ГСЧС напомнили о 5 правилах

Два человека пострадали во время путешествия в горах: один получил травму руки на горе хомяк, а другой - травму головы на горе Говерла.

Общество •   •  12609 просмотра
Два человека травмировались во время путешествий по горам: в ГСЧС напомнили о 5 правилах