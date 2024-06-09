На Харьковщине продолжаются бои в районе Глубокого - Генштаб

Российские оккупанты увеличили количество атак на Харьковском направлении до четырех за сегодня. Бои продолжаются в районе Глубокого. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Генштаб предоставляет информацию по состоянию на 16: 00 9 июня.

Сообщается, что с начала суток на фронте российско-украинской войны произошло 55 боевых столкновений.

Отмечается, что украинские защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян. На большинстве направлений ситуация неизменна.

Российский агрессор увеличил количество атак на Харьковском направлении до четырех за сегодня. Бои продолжаются в районе Глубокого - информирует Генштаб.

Генштаб сообщает, что на Покровском направлении сейчас продолжаются шесть боестолкновений в районах Новоалександровки, Карловки, Новопокровского. Количество штурмовых действий оккупантов возросло до 22.

По предварительной информации, сейчас потери россиян на этом направлении составляют 122 человека убитыми и ранеными. Уничтожена одна БМП, артсистема и автомобиль. Поврежден танк противника.

"Продолжается бой в районе Красногоровки на Кураховском направлении. На это время здесь произошло уже 6 боестолкновений с начала суток", - отмечается в сообщении.

Генштаб подчеркивает, что украинские войска держат российских захватчиков под огневым контролем, истощают силы агрессора вдоль всей линии боевого столкновения.

Дополнение

Ранее Институт изучения войны (ISW) сообщал, что российские силы, вероятно, недавно захватили (к северу от Липцев).