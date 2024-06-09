Вблизи Волчанска продолжаются два боевых столкновения - Волошин

За минувшие сутки произошло 10 боевых столкновений на Харьковщине в районах Старицы и Волчанска. Уже наутро есть два боевых столкновения, которые продолжаются вблизи Волчанска. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

На севере Харьковской области и в частности на Харьковщине продолжаются боевые столкновения с противником. За минувшие сутки произошло 10 боевых столкновений, это в районах населенных пунктов Старица и Волчанск. Уже на утро есть два боевых столкновений, которые продолжаются вблизи Волчанска, поэтому ВСУ противостоят там врагу - рассказал Волошин.

Комментировать вероятный захват рф села Глубокое он не стал.

Относительно других направлений мы говорить не будем, рановато, потому что противник наносит удары и проводит определенные действия относительно того, чтобы проводить перегруппировку определенные - сказал Волошин.

Ранее Институт изучения войны (ISW) сообщал, что российские силы, вероятно, недавно захватили глубокое (к северу от Липцев). Геолокационные кадры, опубликованные 7 июня, показывают, что русские войска продвинулись к южным глубинам и, вероятно, захватили поселение.

Кроме того, он прокомментировал возможную активизацию РФ боевых действий.

Вероятность того, что они в будущем возможно активизируют свои боевые действия есть, противника не нужно не дооценивать. Однако сейчас есть такая информация и ее подтверждают, что противник осуществляет перегруппировку своих подразделений, войск вдоль границы и в поддержку своих действий враг как раз будет пытаться применять старую тактику выставления заградительных отрядов из личного состава подразделений "Ахмат". Также есть определенные перемещения подразделений в районе линии госграницы-это подразделения, которые принадлежат к российской армии, это Воздушно-десантных войск 11-го и 44-го армейских корпусов - рассказал Волошин.

Большая часть города Волчанск принадлежит Силами обороны, она под нашим огневым контролем - Волошин