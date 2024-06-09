Поблизу Вовчанська тривають два бойові зіткнення – Волошин

За минулу добу відбулося 10 бойових зіткнень на Харківщині в районах Стариці та Вовчанська. Вже на ранок є два бойових зіткнення, які тривають поблизу Вовчанська. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

На півночі Харківської області й зокрема на Харківщині тривають бойові зіткнення з противником. За минулу добу відбулося 10 бойових зіткнень, це в районах населених пунктів Стариця та Вовчанськ. Вже на ранок є два бойових зіткнень, які тривають поблизу Вовчанська, тож ЗСУ протистоять там ворогу

Коментувати ймовірне захоплення рф села Глибоке він не став.

Щодо інших напрямків ми говорити не будемо, зарано, тому що противник завдає ударів і проводить певні дії стосовно того, щоб проводити перегрупування певні

Раніше Інституту вивчення війни (ISW) повідомляв, що російські сили, ймовірно, нещодавно захопили Глибоке (на північ від Липців). Геолокаційні кадри, опубліковані 7 червня, показують, що російські війська просунулися до південного Глибокого та, ймовірно, захопили поселення.

Окрім того, він прокоментував можливу активізацію рф бойових дій.

Ймовірність того, що вони в майбутньому можливо активізують свої бойові дії є, противника не потрібно не дооцінювати. Однак наразі є така інформація і її підтверджують, що противник здійснює перегрупування своїх підрозділів, військ вздовж кордону і на підтримку своїх дій ворог як раз намагатиметься застосовувати стару тактику виставлення загороджувальних загонів з-поміж особового складу підрозділів "Ахмат". Також є певні переміщення підрозділів в районі лінії держкордону – це підрозділи, які належать до російської армії, це повітряно-десантних військ 11-го та 44-го армійських корпусів