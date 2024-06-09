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Поблизу Вовчанська тривають два бойові зіткнення – Волошин

Поблизу Вовчанська тривають два бойові зіткнення – Волошин

Київ • УНН

 • 23650 перегляди

Під Вовчанськом тривають два бойові зіткнення. За минулу добу на Харківщині відбулося 10 зіткнень.

За минулу добу відбулося 10 бойових зіткнень на Харківщині в районах Стариці та Вовчанська. Вже на ранок є два бойових зіткнення, які тривають поблизу Вовчанська. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

На півночі Харківської області й зокрема на Харківщині тривають бойові зіткнення  з противником. За минулу добу відбулося 10 бойових зіткнень, це в районах населених пунктів Стариця та Вовчанськ. Вже на ранок є два бойових зіткнень, які тривають поблизу Вовчанська, тож ЗСУ протистоять там ворогу

- розповів Волошин.

Коментувати ймовірне захоплення рф села Глибоке він не став.

Щодо інших напрямків ми говорити не будемо, зарано, тому що противник завдає ударів і проводить певні дії стосовно того, щоб проводити перегрупування певні

- сказав Волошин.

Раніше Інституту вивчення війни (ISW) повідомляв, що російські сили, ймовірно, нещодавно захопили Глибоке (на північ від Липців). Геолокаційні кадри, опубліковані 7 червня, показують, що російські війська просунулися до південного Глибокого та, ймовірно, захопили поселення. 

Окрім того, він прокоментував можливу активізацію рф бойових дій.

Ймовірність того, що вони в майбутньому можливо активізують свої бойові дії є, противника не потрібно не дооцінювати. Однак наразі є така інформація і її підтверджують, що противник здійснює перегрупування своїх підрозділів, військ вздовж кордону і на підтримку своїх дій ворог як раз намагатиметься застосовувати стару тактику виставлення загороджувальних загонів з-поміж особового складу підрозділів "Ахмат". Також є певні переміщення підрозділів в районі лінії держкордону – це підрозділи, які належать до російської армії, це повітряно-десантних військ 11-го та 44-го армійських корпусів

- розповів Волошин.

Більша частина міста Вовчанськ належить Силами оборони, вона під нашим вогневим контролем - Волошин08.06.24, 14:00 • 20529 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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