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Більша частина міста Вовчанськ належить Силами оборони, вона під нашим вогневим контролем - Волошин

Більша частина міста Вовчанськ належить Силами оборони, вона під нашим вогневим контролем - Волошин

Київ • УНН

 • 20525 перегляди

Минулої ночі під Вовчанськом в Харківській області почалися бойові дії, велика частина міста знаходиться під вогневим контролем України, незважаючи на триваючі зіткнення і російські авіаудари.

У Харківській області сьогодні вночі розпочалися бойові зіткнення біля Вовчанська, які тривали і вранці. При цьому більша частина міста Вовчанськ належить Силами оборони, вона під нашим вогневим контролем. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону у суботу, передає кореспондент УНН.

"Сьогодні вночі на Харківщині розпочались бойові зіткнення з ворогом у районі Вовчанська, станом на ранок воно досі триває", - сказав Волошин.

За його словами, на тому напрямку ворог завдав 27 авіаударів, скинувши при цьому 43 КАБи та здійснив 36 ударів дронами-камікадзе.

Більша частина міста Вовчанськ належить Силами оборони, вона під нашим вогневим контролем

сказав Волошин.

Волошин додав, що за травень по території України росія скинула 3200 КАБів.

Нагадаємо

На фронті з початку цієї доби сталося вже 34 боєзіткнення, при чому 10 вже відбулося на Покровському напрямку, на Харківському тривають три атаки окупантів в районі Вовчанська, напружена ситуація - на Куп'янському напрямку.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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