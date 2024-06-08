Большая часть города Волчанск принадлежит Силами обороны, она под нашим огневым контролем - Волошин

В Харьковской области сегодня ночью начались боевые столкновения возле Волчанска, которые продолжались и утром. При этом большая часть города Волчанск принадлежит Силами обороны, она под нашим огневым контролем. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона в субботу, передает Корреспондент УНН.

"Сегодня ночью на Харьковщине начались боевые столкновения с врагом в районе Волчанска, по состоянию на утро оно до сих пор продолжается", - сказал Волошин.

По его словам, на том направлении враг нанес 27 авиаударов, сбросив при этом 43 КАБов и совершил 36 ударов дронами-камикадзе.

Большая часть города Волчанск принадлежит Силами обороны, она под нашим огневым контролем сказал Волошин.

Волошин добавил, что за май по территории Украины россия сбросила 3200 КАБов.

Напомним

На фронте с начала этих суток произошло уже 34 боестолкновения, причем 10 уже произошло на Покровском направлении, на Харьковском продолжаются три атаки оккупантов в районе Волчанска, напряженная ситуация - на Купянском направлении.