На Харківщині тривають бої в районі Глибокого - Генштаб
Київ • УНН
У районі селища Глибоке Харківської області тривають бойові дії. Російські окупанти збільшили кількість обстрілів на Харківському напрямку до чотирьох.
Російські окупанти збільшили кількість атак на Харківському напрямку до чотирьох за сьогодні. Бої тривають в районі Глибокого. Про це УНН повідомляє з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Генштаб надає інформацію станом на 16:00 9 червня.
Повідомляється, що від початку доби на фронті російсько-української війни відбулося 55 бойових зіткнень.
Зазначається, що українські захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян. На більшості напрямків ситуація незмінна.
Російський агресор збільшив кількість атак на Харківському напрямку до чотирьох за сьогодні. Бої тривають в районі Глибокого
Генштаб повідомляє, що на Покровському напрямку наразі тривають шість боєзіткнень в районах Новоолександрівки, Карлівки, Новопокровського. Кількість штурмових дій окупантів зросла до 22.
За попередньою інформацією, наразі втрати росіян на цьому напрямку складають 122 особи вбитими та пораненими. Знищено одну БМП, артсистему та автомобіль. Пошкоджено танк противника.
"Триває бій в районі Красногорівки на Курахівському напрямку. На цей час тут відбулося уже 6 боєзіткнень з початку доби", - зазначається в повідомленні.
Генштаб наголошує, що українські війська тримають російських загарбників під вогневим контролем, виснажують сили агресора вздовж всієї лінії бойового зіткнення.
Доповнення
Раніше Інституту вивчення війни (ISW) повідомляв, що російські сили, ймовірно, нещодавно захопили Глибоке (на північ від Липців).