На Харьковщине продолжается самая длинная воздушная тревога для региона за время войны - СМИ

Воздушная тревога в Харьковской области длится более 9 часов. Как пишет Суспільне Харків, это самая длинная воздушная тревога для региона за время войны, передает УНН.

Детали

Воздушную тревогу для Харькова и области объявили в 09:03 10 мая. По состоянию на 18:15 она длится 9 часов 12 минут.

Продолжительность самой длинной воздушной тревоги до этого была 9 часов 11 минут.

Взрыв прогремел в Харькове - СМИ

На 10 мая в Харьковской области прозвучало 4154 воздушных тревог, свидетельствуют данные системы alerts.

Средняя продолжительность тревоги в Харьковской области составляет 51 минуту.

Добавим

По данным СМИ, Харьковщина - на втором месте среди всех регионов Украины по количеству объявленных воздушных тревог. На первом месте - Донецкая область.

Отмечается, что эти данные являются приблизительными, ведь официальный источник с информацией о воздушных тревогах появился только 15 марта 2022 года.