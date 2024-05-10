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На Харківщині триває найдовша повітряна тривога для регіону за час війни - ЗМІ

На Харківщині триває найдовша повітряна тривога для регіону за час війни - ЗМІ

Київ • УНН

 • 21669 перегляди

Повітряна тривога в Харківській області тривала понад 9 годин, встановивши новий рекорд найтривалішої повітряної тривоги за час війни.

Повітряна тривога у Харківській області триває понад 9 годин. Як пише Суспільне Харків, це найдовша повітряна тривога для регіону за час війни, передає УНН.

Деталі

Повітряну тривогу для Харкова та області оголосили о 09:03 10 травня. Станом на 18:15 вона триває 9 годин 12 хвилин.

Тривалість найдовшої повітряної тривоги до цього була 9 годин 11 хвилин.

Вибух пролунав у Харкові - ЗМІ10.05.24, 20:21 • 92462 перегляди

На 10 травня у Харківській області пролунало 4154 повітряних тривог, свідчать дані системи alerts.

Середня тривалість тривоги у Харківській області складає 51 хвилину.

Додамо

За даними ЗМІ, Харківщина — на другому місці серед усіх регіонів України за кількістю оголошених повітряних тривог. На першому місці — Донеччина.

Зазначається, що ці дані є приблизними, адже офіційне джерело з інформацією про повітряні тривоги з'явилося лише 15 березня 2022 року.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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