На Харківщині триває найдовша повітряна тривога для регіону за час війни - ЗМІ
Київ • УНН
Повітряна тривога в Харківській області тривала понад 9 годин, встановивши новий рекорд найтривалішої повітряної тривоги за час війни.
Повітряна тривога у Харківській області триває понад 9 годин. Як пише Суспільне Харків, це найдовша повітряна тривога для регіону за час війни, передає УНН.
Деталі
Повітряну тривогу для Харкова та області оголосили о 09:03 10 травня. Станом на 18:15 вона триває 9 годин 12 хвилин.
Тривалість найдовшої повітряної тривоги до цього була 9 годин 11 хвилин.
Вибух пролунав у Харкові - ЗМІ10.05.24, 20:21 • 92462 перегляди
На 10 травня у Харківській області пролунало 4154 повітряних тривог, свідчать дані системи alerts.
Середня тривалість тривоги у Харківській області складає 51 хвилину.
Додамо
За даними ЗМІ, Харківщина — на другому місці серед усіх регіонів України за кількістю оголошених повітряних тривог. На першому місці — Донеччина.
Зазначається, що ці дані є приблизними, адже офіційне джерело з інформацією про повітряні тривоги з'явилося лише 15 березня 2022 року.