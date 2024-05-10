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Вибух пролунав у Харкові - ЗМІ

Вибух пролунав у Харкові - ЗМІ

Київ • УНН

 • 92461 перегляди

У Харкові пролунав вибух, що змусив владу закликати мешканців міста залишатися в укриттях до скасування повітряної тривоги.

У Харкові пролунав вибух, передає УНН із посиланням на Суспільне.

"Вибух у Харкові", - йдеться у повідомленні.

Моніторингові канали повідомляли про ціль, що рухалась на Харків.

Міська та обласна влада інформацію про вибух наразі не коментували.

Проте поліція Харківської області закликала не залишати укриття до відбою сигналу "Повітряна тривога". Про влучання ворожих снарядів, постраждалих повідомляти на спецлінію поліції 102. 

Прикордонні громади Харківщини під посиленими масовими обстрілами ворога, є жертви - ОВА10.05.24, 15:24 • 20389 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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