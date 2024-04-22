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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Взрыв прогремел в Харькове - СМИ

Взрыв прогремел в Харькове - СМИ

Киев  •  УНН

22 апреля 2024, 12:47  •  14928 просмотра

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В Харькове слышали взрыв на фоне воздушной тревоги и сообщений об угрозе применения баллистических ракет в регионе.

В Харькове прогремел взрыв, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

Отметим, что в Харьковской области объявлена воздушная тревога.

В Воздушных силах сообщили, что об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

Городская и областная власть пока не комментировала информацию о взрыве в Харькове.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
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