На Харьковщине после деоккупации идентифицировано 875 тел погибших из 1008 - Национальная полиция
После освобождения от российских войск более 10 000 квадратных километров в Харьковской области полиция идентифицировала 875 из 1008 найденных там тел, в том числе 29 детей, а расследование более 17 000 вероятных военных преступлений продолжается.
Новая функция на портале "Дія": украинцы могут подать отчет о ремонте поврежденного жилья
Украинцы, которые отремонтировали поврежденное войной жилье по программе "еВідновлення", теперь могут подавать отчеты о выполнении работ через портал "Дія".
"Беспрецедентный документ": Зеленский рассказал, что предусматривает соглашение по безопасности с Германией
Президент Зеленский подтвердил подписание соглашения с канцлером Германии Шольцем в сфере безопасности и о долгосрочной поддержке Украины со стороны Германии, которая предусматривает более 7 миллиардов долларов на сотрудничество в этом году.
Украинская драма "Оставайся онлайн" Евы Стрельниковой выйдет в международном прокате
Украинский драматический фильм "Оставайся онлайн" режиссера Евы Стрельниковой о женщине-волонтере, которая помогает военным во время российского вторжения, будет распространяться в международном прокате, кроме Северной Америки, компанией K5 Media Group.
Заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ уволили с должности после появления в СМИ информации о ее причастности к преступлению
Заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Наталья Рудуха была уволена.
Правоохранители до сих пор не объявили подозрение чиновникам, которые "продали" одесский онкоцентр - среди должностных лиц советник министра Ляшко
Правоохранители до сих пор не объявили подозрение чиновникам, которые "продали" одесский онкоцентр.
Архитектор санкций против россии вернется в Белый дом - СМИ
Бывший архитектор санкций против россии Далип Сингх возвращается в администрацию Байдена.
Ракетный удар по Запорожью: в медучреждениях находятся четыре человека
Четыре человека были госпитализированы в Запорожье: одна женщина в тяжелом состоянии, а трое других - в состоянии средней тяжести из-за ранений, полученных в результате ракетного обстрела города со стороны россии.
В Купянском районе ускорилась эвакуация людей на фоне увеличения количества обстрелов со стороны рф - Синегубов
Из-за усиления обстрелов со стороны российских войск все больше людей эвакуируются из населенных пунктов Купянского района Харьковской области.
Конгресс США знал о противоспутниковом оружии у рф еще несколько недель назад - спикер нижней палаты
По словам спикера Палаты представителей Майка Джонсона, Конгресс США уже несколько недель знает о разработке Россией противоспутникового оружия.