На Харьковщине после деоккупации идентифицировано 875 тел погибших из 1008 - Национальная полиция

На деоккупированных территориях Харьковской области только службой полиции зарегистрировано почти 17 тысяч военных преступлений российских захватчиков. На сегодня правоохранителям удалось идентифицировать 875 из 1 008 тел погибших, среди них 29 - это дети, передает УНН.

Детали

Согласно информации главы Нацполиции Ивана Выговского, который посетил полицейских на прифронтовой Харьковщине, после освобождения 10 тысяч квадратных километров от ВС РФ, вместе с украинскими военными в населенные пункты вошли и полицейские, начав стабилизационные мероприятия.

Враг оставил после себя 1 008 тел убитых и погибших, из которых 29 - детей. Полицейскими на сегодня идентифицировано 875 человек, и эта работа не прекращается ни на день. - информирует руководитель ведомства.

Есть погибшие среди полицейских Харьковщины - те, кто отдал свою жизнь при исполнении служебных обязанностей. Кроме того, 177 полицейских были ранены.

Отмечается, что почти 17 тысяч военных преступлений оккупантов на Харьковщине зарегистрировали только полицейские области.

Восемь громад площадью более 4 тысяч километров с населением около 135 тысяч граждан попали в оккупацию российских военных, которые пытали и издевались над гражданскими. За это время здесь было убито более 200 мирных жителей района, ранены более 750. В результате военной агрессии повреждено более 2,5 тысяч объектов гражданской и критической инфраструктуры. - рассказал Иван Выговский во время визита в Купянск.

Напомним,

Два вражеских беспилотника попали в гражданский автомобиль на Харьковщине, в результате чего погибли мужчина и его жена. Также есть возгорание жилого частного дома, предварительно - двое раненых.

Из-за усиления обстрелов со стороны российских войск все больше людей эвакуируются из населенных пунктов Купянского района Харьковской области.

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