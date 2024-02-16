У Куп’янському районі прискорилася евакуація людей на тлі збільшення кількості обстрілів з боку рф - Синєгубов
Київ • УНН
Через посилення обстрілів з боку російських військ все більше людей евакуюються з населених пунктів Куп'янського району Харківської області.
На тлі збільшення обстрілів з боку рф по цивільних населених пунктах на Харківщині, зокрема і Куп’янського району, охочих евакуюватися з цього району стало більше. Про це заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
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Він уточнив, що на Куп’янському напрямку більш активно йде евакуація, яка була оголошена з 27 населених пунктів.
Люди розуміють, що мова йде фактично про їх життя. Ми з цього напрямку за місяць вивезли понад 1000 людей, з яких 60 – діти
Він додав, що при гуманітарному центрі Харківської ОВА працює понад 20 волонтерських груп, які активно беруть участь у евакуації людей.
Окрім того, очільник ХОВА зазначив, що останній місяць на Харківщині фіксується збільшення ударів по цивільних населених пунктах. Ударів завдають і по Куп’янську, і по населених пунктах в Куп’янському районі.
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