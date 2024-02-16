В Купянском районе ускорилась эвакуация людей на фоне увеличения количества обстрелов со стороны рф - Синегубов

На фоне увеличения обстрелов со стороны рф по гражданским населенным пунктам на Харьковщине, в том числе и Купянского района, желающих эвакуироваться из этого района стало больше. Об этом заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

Он уточнил, что на Купянском направлении более активно идет эвакуация, которая была объявлена из 27 населенных пунктов.

Люди понимают, что речь идет фактически об их жизни. Мы с этого направления за месяц вывезли более 1000 человек, из которых 60 - дети - сказал Синегубов.

Он добавил, что при гуманитарном центре Харьковской ОГА работает более 20 волонтерских групп, которые активно участвуют в эвакуации людей.

Кроме того, глава ХОВА отметил, что последний месяц на Харьковщине фиксируется увеличение ударов по гражданским населенным пунктам. Удары наносят и по Купянску, и по населенным пунктам в Купянском районе.

Напомним,

В Харьковской области за прошедшие сутки российские войска обстреляли КАБами село Черное, попали в автомобиль с гражданскими, известно о трех погибших и двух пострадавших.

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