На Харківщині після деокупації ідентифіковано 875 тіл загиблих з 1008 - Національна поліція

На деокупованих територіях Харківської області лише службою поліції зареєстровано майже 17 тисяч воєнних злочинів російських загарбників. На сьогодні правоохоронцям вдалося ідентифікувати 875 із 1 008 тіл загиблих, серед них 29 – це діти, передає УНН.

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Згідно з інформацією голови Нацполіції Івана Вигівського, який відвідав поліцейських на прифронтовій Харківщині, після звільнення 10 тисяч квадратних кілометрів від зс рф, разом з українськими військовими до населених пунктів увійшли й поліцейські, розпочавши стабілізаційні заходи.

Ворог залишив після себе 1 008 тіл убитих та загиблих, з яких 29 – дітей. Поліцейськими на сьогодні ідентифіковано 875 осіб, і ця робота не припиняється ні на день.

Є загиблі серед поліцейських Харківщини – ті, хто віддав своє життя при виконанні службових обов’язків. Крім того, 177 поліцейських були поранені.

Зазначається, що майже 17 тисяч воєнних злочинів окупантів на Харківщині зареєстрували лише поліцейські області.

Вісім громад площею понад 4 тисячі кілометрів з населенням близько 135 тисяч громадян потрапили в окупацію російських військових, які катували та знущались з цивільних. За цей час тут було вбито понад 200 мирних мешканців району, поранено понад 750. Внаслідок військової агресії пошкоджено більш ніж 2,5 тисяч об’єктів цивільної та критичної інфраструктури.