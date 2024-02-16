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На Харківщині після деокупації ідентифіковано 875 тіл загиблих з 1008 - Національна поліція

На Харківщині після деокупації ідентифіковано 875 тіл загиблих з 1008 - Національна поліція

Київ • УНН

 • 18692 перегляди

Після звільнення від російських військ понад 10 000 квадратних кілометрів у Харківській області поліція ідентифікувала 875 із 1008 знайдених там тіл, у тому числі 29 дітей, а розслідування понад 17 000 ймовірних воєнних злочинів тривають.

На деокупованих територіях Харківської області лише службою поліції зареєстровано майже 17 тисяч воєнних злочинів російських загарбників. На сьогодні правоохоронцям вдалося ідентифікувати 875 із 1 008 тіл загиблих, серед них 29 – це діти, передає УНН.

Деталі

Згідно з інформацією голови Нацполіції Івана Вигівського, який відвідав поліцейських на прифронтовій Харківщині, після звільнення 10 тисяч квадратних кілометрів від зс рф, разом з українськими військовими до населених пунктів увійшли й поліцейські, розпочавши стабілізаційні заходи.

Ворог залишив після себе 1 008 тіл убитих та загиблих, з яких 29 – дітей. Поліцейськими на сьогодні ідентифіковано 875 осіб, і ця робота не припиняється ні на день.

 – інформує керівник відомства.

Є загиблі серед поліцейських Харківщини  – ті, хто віддав своє життя при виконанні службових обов’язків. Крім того, 177 поліцейських були поранені.

Зазначається, що майже 17 тисяч воєнних злочинів окупантів на Харківщині зареєстрували лише поліцейські області.

Вісім громад площею понад 4 тисячі кілометрів з населенням близько 135 тисяч громадян потрапили в окупацію російських військових, які катували та знущались з цивільних. За цей час тут було вбито понад 200 мирних мешканців району, поранено понад 750. Внаслідок військової агресії пошкоджено більш ніж 2,5 тисяч об’єктів цивільної та критичної інфраструктури.

– розповів Іван Вигівський під візиту у Куп’янськ.

Нагадаємо

Два ворожі безпілотники влучили в цивільний автомобіль на Харківщині, в результаті чого загинули чоловік і його дружина. Також є загорання житлового приватного будинку, попередньо - двоє поранених.

Через посилення обстрілів з боку російських військ все більше людей евакуюються з населених пунктів Куп'янського району Харківської області.

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