Ракетний удар по Запоріжжю: у медзакладах перебуває четверо людей
Київ • УНН
Чотири людини були госпіталізовані в Запоріжжі: одна жінка у важкому стані, а троє інших - у стані середньої тяжкості через поранення, отримані в результаті ракетного обстрілу міста з боку росії.
Через ракетну атаку рф по Запоріжжю 15 лютого у медичних закладах перебувають четверо осіб: одна жінка у важкому стані, ще троє у стані середньої важкості. Про це заявив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.
Внаслідок учорашньої ракетної атаки постраждало шестеро осіб та більше 30 будинків. Наразі четверо осіб перебувають у медичних закладах міста Запоріжжя. З них одна жінка у важкому стані, ще троє у стані середньої важкості. Дві людини отримали медичну допомогу одразу на місці, від госпіталізації відмовилися
За його словами, пошкоджено щонайменше 11 багатоповерхових будинків, 25 приватних, комерційна нерухомість. Він відзначив, що ліквідація наслідків руйнувань на промислових об'єктах триватиме декілька тижнів.
Нагадаємо
Армія рф минулої доби здійснила три ракетні удари по Запоріжжю, шестеро людей отримали поранення. Загалом ворог атакував Запорізьку область з усіх видів озброєння 172 рази.
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