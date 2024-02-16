Ворог "розмазаний" по всій лінії фронту: у ЗСУ спростували інформацію про російський наступ на Запоріжжі

Ситуація на Запорізькому напрямку стабільна, загрози наступу немає, а накопичені сили ворога "розмазані" на десятки кілометрів по всій лінії фронту. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник відділу зв’язків з громадськістю ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій, передає УНН.

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Як зазначив Лиховій, інформація про Запорізький напрямок обросла фейками, але він підкреслив, що ситуація стабільна.

На Запорізькому напрямку обстановка залишається стабільною. Там справді сконцентроване значне угруповання росіян і в принципі співмірне з авдіївським, але потрібно враховувати, що якщо Авдіївка – це вузька смуга, міська забудова. Це буквально кілька кілометрів і 50 тисяч, або ще більше росіян. А Запорізький напрямок починається від межі Донецької області і йде до Дніпропетровської. Це зовсім інші умови на полі бою

Він додав, що російський контингент на цьому напрямку "розмазаний" по всій лінії фронту.

Якщо ділити цю концентрацію на кілометри чи десятки кілометрів, то це зовсім не має такої загрози, як її дехто міг собі уявити. Немає там ніякої подвійної переваги, немає загрози Запоріжжю, як дехто міг уже інтерпретувати. Там ситуація стабільна. В операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог основні зусилля зосереджує саме на Авдіївському напрямку і ми в разі потреби готові давати відсіч в усіх гарячих точках