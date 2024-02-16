Враг "размазан" по всей линии фронта: в ВСУ опровергли информацию о российском наступлении на Запорожье

Ситуация на Запорожском направлении стабильная, угрозы наступления нет, а накопленные силы врага "размазаны" на десятки километров по всей линии фронта. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник отдела связей с общественностью ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий, передает УНН.

Детали

Как отметил Лиховий, информация о Запорожском направлении обросла фейками, но он подчеркнул, что ситуация стабильная.

На Запорожском направлении обстановка остается стабильной. Там действительно сконцентрирована значительная группировка россиян и в принципе соизмерима с авдеевской, но нужно учитывать, что если Авдеевка - это узкая полоса, городская застройка. Это буквально несколько километров и 50 тысяч, или еще больше россиян. А Запорожское направление начинается от границы Донецкой области и идет до Днепропетровской. Это совсем другие условия на поле боя - сказал Лиховой.

Он добавил, что российский контингент на этом направлении "размазан" по всей линии фронта.

Если делить эту концентрацию на километры или десятки километров, то это совсем не имеет такой угрозы, как ее некоторые могли себе представить. Нет там никакого двойного преимущества, нет угрозы Запорожью, как некоторые могли уже интерпретировать. Там ситуация стабильная. В операционной зоне ОСУВ "Таврия" враг основные усилия сосредотачивает именно на Авдеевском направлении и мы в случае необходимости готовы давать отпор во всех горячих точках - добавил спикер.

Напомним

Вчера, 15 февраля, Дмитрий Лиховой рассказывал, что оккупанты стянули на Ореховское направление в Запорожской области группировку больше, чем которая сейчас задействована на Авдеевском направлении. Не исключено, что они планируют штурмовые действия.

Оккупанты за сутки 110 раз ударили по Запорожской области: атаковали 31 БПЛА, стреляли из РСЗО и артиллерии