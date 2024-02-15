Оккупанты за сутки 110 раз ударили по Запорожской области: атаковали 31 БПЛА, стреляли из РСЗО и артиллерии

Запорожская область 14 февраля была обстреляна российскими военными 110 раз. В частности, армия рф атаковала 31 БПЛА. Есть разрушения, о пострадавших за прошедшие сутки не сообщается. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Запорожскую ОВА.

"Оккупанты нанесли 110 ударов по 19 городам и селам", - говорится в сообщении ОВА.

Как сообщается, рашисты осуществили 3 РСЗО-обстрела Новодаровки и Роботино, а также 31 БПЛА-атаку Малой Токмачки, Малиновки, Волшебного, Красного, Полтавки, Новоандреевки, Лобкового и Лукьяновского.

76 вражеских артобстрелов пришлись по территории Орехова, Гуляйполя, Железнодорожного, Новоданиловки, Левадного, Пятихаток, Каменского и других населенных пунктов.

"Поступило 7 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры", - указали в ОВА.

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