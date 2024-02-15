Российская атака на Запорожье привела к ранению четырех человек - мэрия

Из-за утренней атаки российских войск на Запорожье известно о четырех пострадавших, сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в четверг, пишет УНН.

Детали

"Утром враг атаковал Запорожье. Обстрелу подвергся инфраструктурный объект. По предварительным данным, пострадали четыре человека", - сообщил Куртев в Telegram.

По его словам, также на данный момент известно, что повреждения получили многоквартирные дома, учебное заведение и помещение объекта торговли (выбиты окна, повреждены кровли).

На местах уже работают соответствующие службы, отметил он.

В Запорожье предварительно есть попадание по объекту инфраструктуры, есть раненый - ОВА