Російська атака на Запоріжжя призвела до поранення чотирьох людей - мерія
Київ • УНН
Чотири людини були поранені, коли російські війська атакували інфраструктуру в Запоріжжі, пошкодивши багатоквартирні будинки, заклад освіти та приміщення об'єкту торгівлі.
Через ранкову атаку російських військ на Запоріжжя відомо про чотирьох постраждалих, повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв у четвер, пише УНН.
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"Вранці ворог атакував Запоріжжя. Обстрілу зазнав інфраструктурний обʼєкт. За попередніми даними, постраждали чотири людини", - повідомив Куртєв у Telegram.
З його слів, також наразі відомо, що ушкоджень зазнали багатоквартирні будинки, заклад освіти та приміщення обʼєкту торгівлі (вибито вікна, пошкоджено покрівлі).
На місцях вже працюють відповідні служби, зазначив він.
У Запоріжжі попередньо є влучання по об'єкту інфраструктури, є поранений - ОВА15.02.24, 07:39 • 31592 перегляди